خسارت به ۴۴۷ واحد مسکونی و تجاری بروجرد در حملات هوایی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان، اظهار داشت: حضور مردم در ۳۰ شب گذشته و حمایت قاطع از نیروهای مسلح موجب شده تا ضربات سهمگینی به دشمنان نظام و انقلاب وارد شده و نقشههای شوم آنها اجرایی نشود.
۴ حمله موشکی و هوایی دشمن به بروجرد
وی با اشاره به برنامهریزی برای رفع مشکلات مردم در دوران جنگ رمضان نیز، گفت: با مدیریت و برنامهریزی انجام شده و حمایت بازاریان و اصناف، مایحتاج ضروری در شهرستان تأمین شده و مردم دغدغهای برای تأمین اقلام اساسی ندارند.
فرماندار بروجرد ضمن تقدیر از حمایتهای امامجمعه محبوب بروجرد و امامجمعه اشترینان و همکاری و تعامل نمایندگان مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: با هماهنگی و تعامل بین این عزیزان توانستهایم مشکلات را شناسایی و در راستای خدماترسانی بیشتر به شهروندان اقدام کنیم.
ولدی با اشاره به چهار حمله موشکی و هوایی رژیم صهیونی از جنگ رمضان تاکنون به این شهرستان، افزود: در حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار به این شهرستان تاکنون ۵۴ شهید از بروجرد تقدیم انقلاب شده که از این تعداد ۴۵ شهید مربوط به جنگ رمضان بوده است.
خسارت به ۴۴۷ واحد مسکونی و تجاری بروجرد در حملات دشمن
وی تصریح کرد: از این تعداد شش کودک، ۹ زن و ۳۹ مرد بودند که به شهادت رسیدهاند که ۱۳ نفر از این عزیزان در خارج از شهرستان به فیض عظیم شهادت نایل شدهاند.
فرماندار بروجرد، اضافه کرد: در این حملات نیز خسارات زیادی به منازل و مناطق مسکونی شهرستان وارد شده که بر اساس آمار ثبت شده ۴۴۷ واحد مسکونی و تجاری خسارتدیدهاند.
ولدی، افزود: با مدیریت فرمانداری و هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان همه این خسارات ثبت و مستندنگاری شده و تاکنون ۴۱ واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن ۶۰۰ میلیونتومانی به بانک مسکن معرفی شدهاند.
وی ضمن تقدیر از اعضای شورای تأمین شهرستان نیز، اضافه کرد: با هماهنگی مدیریت ارشد استان و هماهنگیهای انجام شده، مدیریت شهرستان و نیروهای عملیاتی شهرداری و بهخصوص آتشنشانی بروجرد، تا ثبت و مستندنگاری خسارات احتمالی در کنار شهروندان خواهد بود و برای پرداخت خسارات مسکونی، خودرویی و... در تلاش است.
