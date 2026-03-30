به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی در بیانیه‌ای، اقدام روز گذشته رژیم صهیونیستی در ترور هدفمند علی شعیب، فاطمه و محمد فتونی، خبرنگاران و تصویربردار شبکه‌های المنار و المیادین را مصداق نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۲۲۲۲ شورای امنیت درباره حمایت از خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه توصیف و تأکید کرد: هدف‌گیری خبرنگاران، تعرض مستقیم به آزادی رسانه و حق دسترسی افکار عمومی به حقیقت است.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، خبرنگاران در حکم غیرنظامیان هستند و هرگونه حمله عمدی به آنان، مصداق جنایت جنگی باشد.

وی همچنین ادعاهای ارتش رژیم صهیونی برای توجیه این اقدامات را، نادرست و با اصل تفکیک میان غیرنظامیان و نظامیان در تعارض دانست.

دکتر نصراللهی با اشاره به تداوم هدف‌گیری خبرنگاران در ماه‌های اخیر افزود: گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد شمار خبرنگاران کشته‌شده فقط در جنگ غزه از ۲۰۰ نفر فراتر رفته است. بنابراین آنچه امروز شاهد آن هستیم، حادثه‌ای منفرد نیست، بلکه بخشی از یک الگوی تکرارشونده در هدف‌گیری خبرنگاران است.

وی همچنین با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز آموزشی و درمانی گفت: شهادت حدود ۱۷۰ دانش‌آموز دختر مدرسه میناب، حمله به دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علم و صنعت و حملات به ۹۳ هزار منزل مسکونی و اماکن تجاری مردم ایران در روزهای اخیر مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سکوت و برخوردهای دوگانه برخی نهادهای بین‌المللی را از عوامل تداوم این روند دانست و تأکید کرد: مصونیت آمریکا و رژیم صهیونی از مجازات، زمینه‌ساز تکرار چنین اقدامات خشونت‌آمیز سیستماتیک است.

وی از نهادهای بین‌المللی همچون فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و یونسکو خواست با انجام تحقیقات مستقل و شفاف، زمینه پیگرد قانونی و مجازات عاملان این حملات را فراهم کنند.

رییس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه در پایان همچنین از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خواست با پوشش دقیق و مسئولانه این رویدادها، در جهت صیانت از حقوق خبرنگاران و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی نقش‌آفرینی کنند.