انجام ۱۵ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی لرستان

مریم کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد یک‌ماهه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ لغایت ۹ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در این مدت ۱۵ هزار و ۴۰۹ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی استان صورت‌گرفته است.

وی گفت: در این مدت هزار و ۹۳۸ مورد سنجش سطوح و مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پرتابل بازرسی صورت‌گرفته است، عنوان کرد: تعداد کلرسنجی آب شرب مناطق شهری و روستایی در استان نیز ۱۹ هزار و ۹۶۳ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: مقدار مواد غذایی تاریخ‌گذشته و فاسد خارج شده از چرخه مصرف انسانی در استان در این مدت تیز ۱۳ هزار و ۳۶۰ کیلوگرم و لیتر بوده است.

کوشکی تعداد نمونه‌برداری از آب شرب مناطق شهری و روستایی استان را هزار و ۵۳۸ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد موارد نمونه‌برداری از مواد غذایی ۶۵ مورد، تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی دارای تخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضایی ۲۳۴ مورد، تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی دارای تخلف بهداشتی تعطیل شده شش مورد بوده است.

وی تعداد کل آزمایشگاه میکروبی آب فعال در استان را ۱۳ واحد و تعداد کارشناسان و بازرسین درگیر در اجرای برنامه ۲۴۰ نفر عنوان کرد.