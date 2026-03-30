به گزارش خبرگزاری مهر، اداره انتقال خون بندرلنگه روز یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: ذخایر خونی این مرکز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و هماکنون با نیاز مبرم به تمام گروههای خونی مواجه است.
در این اطلاعیه از همه همشهریان گرامی شهرستان بندرلنگه خواسته شده است که با حضور بهموقع و سخاوتمندانه خود، یاریگر بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی باشند.
بر اساس اعلام اداره انتقال خون بندرلنگه، شهروندان میتوانند همه روزه (به جز روزهای تعطیل) از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند.
نظر شما