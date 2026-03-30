به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های پسماند غرب استان با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در استان، از تکمیل فاز نخست سایت زباله نور تا پایان خردادماه خبر داد و آن را گامی مهم در ساماندهی پسماند غرب استان عنوان کرد.

وی گفت: در کنار موضوع پسماند، تأمین اقلام اساسی، سوخت و وضعیت نانوایی‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه شرایط در این حوزه‌ها مطلوب است.

وی افزود: مدیریت مناسب در بخش‌های خدماتی موجب رضایت نسبی مردم شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

استاندار مازندران با اشاره به بازدید از سایت‌های پسماند تصریح کرد: سایت تنکابن وضعیت قابل قبولی دارد و در سایت نور نیز پیش‌بینی می‌شود فاز نخست پروژه تا پایان خرداد به بهره‌برداری برسد و پس از آن پذیرش زباله آغاز شود.

وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه با هدف ساماندهی زباله‌های دپو شده از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد.