تأکید بر همبستگی ملی در دیدار مشترک فدراسیون فوتبال و هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این دیدار، مهدی تاج با قدردانی از تلاشها و ایثار نیروهای هلال احمر اظهار داشت: ما به نمایندگی از خانواده فوتبال و فوتسال ایران اینجا حضور پیدا کردهایم تا از پایمردی، شجاعت و ایستادگی شما در خدمترسانی به مردم صمیمانه تشکر کنیم. همانطور که ما در زمین فوتبال و فوتسال فعالیت میکنیم، شما نیز در میدان خدمت در کنار مردم حضور دارید و همه ما در قبال حفظ کشور، مردم و ارزشها مسئولیت مشترک ملی، میهنی و دینی داریم.
وی با اشاره به شرایط موجود افزود: متأسفانه دشمن در این جنگ هیچیک از قواعد بینالمللی را رعایت نکرده و با هدف قرار دادن اماکن ورزشی و آسیب رساندن به ورزشکاران، چهره واقعی خود را نشان داده است. با این حال، این اقدامات نشاندهنده ضعف و ناتوانی آنان است و انسجام ملی روزبهروز تقویت میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین به اقدامات جامعه فوتبال و فوتسال اشاره کرد و گفت: باشگاهها با برپایی موکب، ورزشکاران با اهدای خون و موضعگیریهای مسئولانه در رسانهها و همچنین اقدامات نمادین در میادین بینالمللی نشان دادهاند که همواره در کنار مردم هستند و برای ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال که مقابل نیجریه با کولهپشتی کودکان شهید مینابی حاضر شدند بازتابی جهانی داشت و دشمنان را رسواتر کرد.
در ادامه، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ضمن قدردانی از حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و حمایت ورزشکاران، گزارشی از اقدامات این نهاد ارائه داد و گفت: حمایت شما و همراهی مردم موجب دلگرمی نیروهای ماست. در حال حاضر هزاران نیروی هلال احمر در سراسر کشور به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و در کوتاهترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر میشوند و با تمام توان به مردم کمک میکنند.
وی گفت: فوتبال کارکردی اجتماعی دارد و ضریب نفوذ آن باعث میشود هر اقدام بازیکنان وتیمها در جاکعه و حتی سطح جهان دیده شود و ما خوشحالیم که میبینیم فوتبالیستها، فوتسالیستها و باشگاهها و هواداران در میدان مبارزه کنار مردم ایستادهاند.
هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز در این نشست با تقدیر از تلاشهای نیروهای امدادی اظهار داشت: حضور تیم ملی در رقابتهای فیفادی نشان میدهد که جریان زندگی در کشور ادامه دارد. فوتبال ایران با قدرت مسیر آمادهسازی برای حضور در جام جهانی را دنبال میکند و تلاش دارد از این ظرفیت برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کند، مردمی شجاع که با امید و استقامت به آینده نگاه میکنند.
در این دیدار احسان کامیانی رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال، احسان اصولی مشاور رئیس فدراسیون و احسان محمدی مدیر روابط عمومی سازمان فوتسال نیز جداگانه اقدامات اجتماعی انجام گرفته در حوزه فوتسال را گزارش کردند.
برگزاری نماز جماعت با حضور حاضران و انجام گفتوگوهای رسانهای در استودیو هلال احمر و همچنین ارتباط برخط با مدیران باشگاه سپاهان اصفهان که در هلال احمر این استان حضور یافته بودند از دیگر بخشهای این دیدار صمیمانه بود.
نظر شما