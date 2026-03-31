انهدام چند باند سرقت و قاچاق در لرستان با هوشیاری پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان خرمآبادی، مأموران پلیس آگاهی استان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، کمتر از ۲۴ ساعت موفق به شناسایی عاملان این سرقت شدند. مأموران در یک عملیات ضربتی، هر پنج سارق را در مخفیگاهشان دستگیر کرده و مقادیر قابلتوجهی از طلاجات مسروقه به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال را کشف و به مالباخته تحویل دادند.
در عملیاتی دیگر، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد پس از مراجعه یک شهروند خانم مبنی بر سرقت طلاجات بهصورت سرقت به عنف، با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، هر دو سارق این پرونده را شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر کردند. اموال مسروقه نیز کشف و به صاحب آن بازگردانده شد.
این گزارش میافزاید مأموران پلیس امنیت عمومی استان نیز در ادامه اقدامات خود، با رصد اطلاعاتی یک قاچاقچی سلاح، وی را در مخفیگاهش به همراه پنج قبضه کلت کمری و ۱۰ تیغه خشاب دستگیر کردند.
همچنین مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت در عملیاتی دیگر، یک دستگاه کامیون حامل ۱۲ تن برنج قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را توقیف کردند. ضمن تشکیل پرونده و توقیف خودرو، محموله مکشوفه برای توزیع استانی به دستگاههای ذیصلاح تحویل داده شد.
