 ۲۶ قبضه کلت جنگی در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلیذدر نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی جنوب استان با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام کردند که در این ارتباط تعداد ۲۶ قبضه کلت کمری جنگی و مهمات و حساب های مربوطه کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان فراری در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.