۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

 ۲۶ قبضه کلت جنگی در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از  کشف ۲۶ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان غیور هنگ مرزی سردشت در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلیذدر نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی جنوب استان با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام کردند که در این ارتباط تعداد ۲۶ قبضه کلت کمری جنگی و مهمات و حساب های مربوطه کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان فراری در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.

