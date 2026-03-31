به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه خیابان‌های شهر نایین شاهد حضور پرشور و حزن‌آلود مردمی بود که آمده بودند تا آخرین وداع را با شهید والامقام «سیدسعید موسوی‌نژاد نائینی» انجام دهند؛ شهیدی که در مسیر خدمت، آماج دشمنی رژیم غاصب و جاعل صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت و به وصال حق رسید.

در طول مسیر تشییع، اشک از چشمان پیر و جوان جاری بود و نوای صلوات و ذکر «لا اله الا الله» در فضای شهر طنین‌انداز شده بود. مردم نایین با شاخه‌های گل، پلاکاردهای مزین به نام شهید و یادگاری‌هایی از سال‌های دفاع مقدس، او را همچون نگینی ارزشمند بر دستان خود حمل کردند.

اشک‌های مردم، پیام وفاداری به راه شهدا

تصاویری از این مراسم نشان می‌دهد که اشک‌های مردم نایین، تنها اشک اندوه نبود؛ بلکه نشانه‌ای از وفاداری و عشق به راه شهدا بود. مردانی که در سکوتی متین اشک می‌ریختند و زنان و کودکان که با چشمانی خیس بدرقه‌گر بودند، همگی گواه آن‌اند که راه شهدا همچنان زنده و جاری است.

در میان ازدحام جمعیت، جوانانی دیده می‌شدند که پرچم ایران را در دست داشتند و با افتخار نام شهید را فریاد می‌زدند. خیابان‌های نایین با بوی اسپند، نوای نوحه و حضور بی‌وقفه مردم، رنگی از ایمان و وحدت گرفته بود.

بدرقه‌ای باشکوه برای خادم وطن

مراسم تشییع با حضور خانواده شهید، مسئولان محلی، نیروهای نظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد. پیکر شهید موسوی‌نژاد پس از خواندن نماز توسط امام جمعه نایین، در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت و هم‌رزمانش با سلام نظامی، او را بدرقه کردند.

شهر نایین امروز یکپارچه اشک شد؛ اشکی آمیخته با افتخار. مردمی که برای شهید گریستند، در دل خود او را همیشه زنده نگه خواهند داشت؛ چرا که ایمان دارند راه شهیدان، مسیر روشن آینده این سرزمین است.