افزایش سهمیه و توزیع گسترده کود در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی با اشاره به آغاز سال ۱۴۰۵ و در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: این شرکت با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، تلاش کرده است خدمات‌رسانی به بخش کشاورزی را تسهیل و تقویت کند.

وی افزود: حمل مستقیم ۹۰ درصد از محصولات کودی از مبادی تولید و پتروشیمی‌ها به کارگزاری‌های استان، توزیع کود شیمیایی در قالب طرح الگوی کشت و همچنین تخصیص کودهای یارانه‌ای برای نخستین بار به تمامی محصولات زراعی و باغی، از مهم‌ترین اقدامات انجام شده است.

محمدی ادامه داد: سهمیه کود اوره استان از ۱۰۸ هزار و ۸۵۳ تن به ۱۱۱ هزار و ۸۵۳ تن افزایش یافته و علاوه بر آن، ۵۰ کیلوگرم کود اوره مازاد به پیمانکاران تکثیر بذر گندم اختصاص داده شده است. همچنین ۹۰ درصد کود شیمیایی از تولید داخلی تأمین شده و سهم واردات به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و ایفای نقش مؤثر در امنیت غذایی کشور دانست و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای، دو هزار و ۳۳۷ تن بذر اصلاح‌شده گندم و چهار لیتر سموم دفع آفات نباتی تأمین و توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به چالش‌هایی همچون مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای و ناترازی انرژی افزود: با وجود این موانع، ۸۷ درصد برنامه ابلاغی تأمین کودهای ازته، فسفاته و پتاسه محقق شده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی همچنین از افزایش مصرف آگاهانه کود توسط کشاورزان خبر داد و گفت: میزان مصرف کود از ۱۱۶ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲۸ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

محمدی با اشاره به افزایش قیمت کودها در سال گذشته تصریح کرد: قیمت کود اوره ۷۴ درصد و کودهای فسفاته و پتاسه ۳۰ درصد افزایش داشته، اما دولت با پرداخت ۵۴ درصد یارانه، همچنان در تأمین این نهاده‌های راهبردی با قیمت مناسب از کشاورزان حمایت کرده است.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری اصلی این شرکت، تأمین استاندارد و بدون وقفه نهاده‌های کشاورزی برای محصولات اساسی و جلوگیری از هرگونه کمبود در این حوزه است.