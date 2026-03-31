به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی ستاد روز انس با طبیعت با محوریت اتخاذ تمهیدات لازم برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی در روز ۱۳ فروردین، در اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان لرستان برگزار شد.

این جلسه با حضور کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و جمعی از رؤسای ادارات ستادی برگزار و موضوعات مرتبط با مدیریت حضور گسترده مردم در طبیعت بررسی شد.

تأکید بر صیانت از منابع طبیعی استان

در این نشست، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اهمیت مواهب طبیعی استان اظهار داشت: منابع طبیعی، مناطق بکر، تفرجگاه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و باستانی لرستان از مهم‌ترین سرمایه‌های استان محسوب می‌شوند و حفاظت از آن‌ها نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به افزایش حضور مردم در روز طبیعت افزود: در روز ۱۳ فروردین حجم قابل توجهی پسماند در مناطق طبیعی تولید می‌شود و انتظار می‌رود شهروندان نسبت به جمع‌آوری و بازگرداندن زباله‌های خود اقدام کرده و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز نسبت به جمع‌آوری و انتقال اصولی پسماندها به محل‌های دفن استاندارد اقدام کنند.

لزوم رعایت حقوق محیط زیست و زیستمندان

فرمان‌پور با تأکید بر اینکه استفاده صحیح از طبیعت یک وظیفه همگانی است، تصریح کرد: محیط زیست بستر حیات همه موجودات زنده است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات باید ضمن بهره‌مندی از مواهب الهی، حقوق سایر زیستمندان را نیز رعایت کند.

مصوبات جلسه برای روز انس با طبیعت

در ادامه این جلسه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت بهتر حضور مردم در طبیعت و حفاظت از محیط زیست در روز طبیعت انجام و تصمیمات لازم به تصویب اعضا رسید.

هشدارها و توصیه‌های محیط زیستی

در پایان این نشست، اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از طبیعت‌دوستان خواست از قطع درختان و آسیب به پوشش گیاهی در روز طبیعت خودداری کنند و از نزدیک شدن به حیات وحش پرهیز نمایند.

همچنین از شهروندان خواسته شد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند.