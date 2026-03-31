اجرای ۱۰۰ برنامه از پویش «سرو ایران» در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر نیکویی با اشاره به تداوم پویش ملی «سرو ایران» اظهار کرد: این طرح با هدف گرامیداشت رهبر شهید انقلاب از نهم اسفندماه سال گذشته در استان گلستان آغاز شده و همچنان با محوریت کاشت نهال و توسعه فضای سبز ادامه دارد.
وی افزود: تاکنون در قالب این پویش، حدود ۱۰۰ برنامه کاشت نهال در نقاط مختلف استان اجرا شده که این اقدامات بهصورت مستمر و در مناسبتهای گوناگون دنبال شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده و با هماهنگی سازمان منابع طبیعی کشور و مسئولان استانی، در روز ۱۲ فروردینماه نیز پویش کاشت نهال به یاد رهبر شهید و شهدای دانشمند برگزار خواهد شد.
نیکویی با قدردانی از همراهی مردم طبیعتدوست استان گفت: شهروندان گلستان همواره نقش مؤثری در حفظ و حراست از منابع طبیعی داشتهاند و این همراهی، پشتوانهای ارزشمند برای اجرای چنین برنامههایی است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای روز طبیعت خاطرنشان کرد و گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پویش «سرو ایران» در روز ۱۳ فروردین نیز در سراسر استان اجرا خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان تأکید کرد: استمرار این پویشها میتواند گامی مؤثر در توسعه فضای سبز، ارتقای فرهنگ درختکاری و صیانت از منابع طبیعی استان باشد.
