  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۸

گاز محله آسیب‌دیده کرمانشاه موقتاً قطع شد

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: گاز مشترکان جنوب شهر در محدوده خیابان شورا تا میدان لشکر، به منظور ایمن‌سازی محل حمله دشمن تا زمان آواربرداری موقتاً قطع شد.

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به یک منطقه مسکونی و غیرنظامی در جنوب شهر کرمانشاه اظهار کرد: به دلیل آسیب‌های وارده به شبکه گاز این منطقه و احتمال بروز حادثه، تدابیر پیشگیرانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به منظور ایمن‌سازی محیط، تا زمان تکمیل آواربرداری و انجام دقیق عملیات تعمیرات، به صورت موقت گاز مشترکان محدوده خیابان شورا تا نزدیکی میدان لشکر قطع خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: مجموعه پرسنل شرکت گاز استان و نیروهای امداد و تعمیرات به صورت شبانه‌روزی و با تمام توان در تلاشند که روند ایمن‌سازی شبکه با بالاترین سرعت ممکن انجام شود.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار کامل نیروها و تجهیزات، اقدامات لازم در حال پیگیری است تا گاز مشترکان این محدوده در سریع‌ترین زمان ممکن مجدداً برقرار گردد.

کد مطلب 6788473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها