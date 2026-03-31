ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به یک منطقه مسکونی و غیرنظامی در جنوب شهر کرمانشاه اظهار کرد: به دلیل آسیب‌های وارده به شبکه گاز این منطقه و احتمال بروز حادثه، تدابیر پیشگیرانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به منظور ایمن‌سازی محیط، تا زمان تکمیل آواربرداری و انجام دقیق عملیات تعمیرات، به صورت موقت گاز مشترکان محدوده خیابان شورا تا نزدیکی میدان لشکر قطع خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: مجموعه پرسنل شرکت گاز استان و نیروهای امداد و تعمیرات به صورت شبانه‌روزی و با تمام توان در تلاشند که روند ایمن‌سازی شبکه با بالاترین سرعت ممکن انجام شود.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار کامل نیروها و تجهیزات، اقدامات لازم در حال پیگیری است تا گاز مشترکان این محدوده در سریع‌ترین زمان ممکن مجدداً برقرار گردد.