۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

اطلاعیه قطع گاز در محدوده پیرحیاتی تا ابتدای شهرک کرناچی کرمانشاه

اطلاعیه قطع گاز در محدوده پیرحیاتی تا ابتدای شهرک کرناچی کرمانشاه

کرمانشاه - شرکت گاز استان کرمانشاه از قطع یا افت فشار گاز در محدوده حدفاصل روستای پیرحیاتی تا ابتدای شهرک کرناچی در روز دوشنبه ۱۷ فروردین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور انجام تعمیرات بر روی خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده حدفاصل روستای پیرحیاتی تا ابتدای شهرک کرناچی شهرستان کرمانشاه در روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه با قطعی یا افت فشار همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات تعمیرات از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۵ همان روز ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی مشترکان این محدوده ممکن است با قطع یا کاهش فشار گاز مواجه شوند.

شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن قدردانی از صبوری و همکاری مشترکان ساکن در این مناطق، اعلام کرده است که این اقدام در راستای بهبود و پایداری شبکه گازرسانی انجام می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است در مدت زمان اجرای عملیات، نهایت همکاری را با عوامل اجرایی داشته باشند تا روند تعمیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

همچنین تأکید شده است مشترکان از هرگونه دستکاری در رگولاتورهای گاز خودداری کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6792417

