۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۱

گاز محدوده شورا تا میدان لشکر شهر کرمانشاه وصل شد

گاز محدوده شورا تا میدان لشکر شهر کرمانشاه وصل شد

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از وصل کامل گاز در محدوده خیابان شورا تا میدان لشکر پس از آسیب‌دیدگی شبکه خبر داد.

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری مجدد جریان گاز در محدوده خیابان شورا تا میدان لشکر شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این بخش از شبکه در پی حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی دچار آسیب شده بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکل، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی شرکت گاز در محل حاضر شدند و عملیات بررسی، ایمن‌سازی و ترمیم شبکه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای فنی و اجرایی، روند بازسازی شبکه با سرعت و دقت انجام شد تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

حسینی تصریح کرد: پس از اطمینان از ایمنی کامل خطوط و تجهیزات، جریان گاز در این محدوده به‌طور کامل برقرار شد و هم‌اکنون مشترکان بدون مشکل در حال استفاده از این خدمت هستند.

وی در پایان با قدردانی از صبوری شهروندان، خاطرنشان کرد: پایداری شبکه و تأمین ایمن گاز مشترکان از اولویت‌های اصلی شرکت است و در شرایط خاص نیز با تمام توان برای حفظ خدمات‌رسانی اقدام می‌کنیم.

کد مطلب 6788597

