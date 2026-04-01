خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در این یکماه که حملات دشمن آمریکایی -صهیونیستی به میهن اسلامی اوج گرفته باز ایرانیان زیر موشکباران دشمن نام مقدس ایران را بر لبان جاری می کنند و دیشب سرود ملی ایران را همخوانی کردند.
خیابانها حال و هوای متفاوتی دارد. پرچمهای سهرنگ بر سردر مغازهها و در دست مردم دیده میشود و صدای سرود ملی که پخش میشود، با همخوانی رهگذران در هم میآمیزد. امروز، روز جمهوری اسلامی است؛ روزی که مردم ایران با رأی قاطع خود مسیر کشور را تعیین کردند.
در خیابان قارن ساری، مرد میانسالی که پرچم کوچکی در دست دارد، مکث میکند و میگوید: دشمن آرزوی تسلیم شدن ما را به گور خواهد برد و ما تا پای جان برای پرچم و انقلاب خود خواهیم ایستاد.
بیعت دوباره با آرمانها
حاج علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از جانفشانی سربازان اسلام و وطن گفت: ما هم برای حمایت از رزمندگان و بیعت با رهبری هر شب به میدان می آییم تا با جمهوری اسلامی بیعتی دوباره داشته باشیم.
شهروند دیگری که با پرچم ایران بر دوش در راهپیمایی شرکت دارد، به خبرنگار مهر میگوید: در این سالها خیلی چیزها عوض شده، سختی هم کم نبوده، اما یک چیز عوض نشده، آن هم این است که ما پای کشورمان ایستادهایم.
مهرعلی حبیبی با اشاره به اینکه همخوانی سرود ملی ایران حس غرور را تجلی می بخشد، افزود: این ملت، میهن امام حسینی است و با شهادت زنده است و تسلیم نخواهد شد.
یک دانشآموز که چند شبی همراه خانوادهاش در راهپیمایی شبانه در نوشهر شرکت میکند، میگوید: شاید ما آن روز رأیگیری را ندیده باشیم، اما الان حس میکنیم بخشی از ملت هستیم.
ایلیا جعفری ادامه داد: وقتی اسم ایران میآید، باید کنار هم باشیم و دشمنان بدانند ما همه با هم هستیم.
در روزهایی که گذشت، با اوجگیری حملات دشمنان، شهرهای مختلف کشور لحظات حساسی را پشت سر گذاشتند. اما آنچه در این میان برجسته شد، واکنش مردم بود. نه نشانی از ترس دیده میشد و نه نشانی از عقبنشینی؛ بلکه نوعی همبستگی آرام و عمیق در میان مردم شکل گرفت.
همه باید بمانیم و مقاومت کنیم
علیخانی یک راننده تاکسی در مسیر میدان امام شهر ساری، در حالی که صدای سرود ملی از رادیوی خودرو پخش میشود، میگوید: این روزها بیشتر از همیشه مسافرها درباره ایران و جنگ حرف میزنند، اما هیچکس نمیگوید باید کوتاه بیاییم. همه میگویند باید بمانیم.
وی به خبرنگار مهر میگوید: ما جنگ را دیدهایم، سختی را دیدهایم. این چیزها تازه نیست و فرقش این است که حالا نسل جدید هم کنار ما ایستاده. این خیلی مهم است.
«ایران» در این روزها، بیش از هر زمان دیگری به یک مفهوم مشترک تبدیل شده است. مفهومی که فراتر از اختلافها و سلیقهها، مردم را کنار هم قرار داده است.
شب گذشته، یکی از صحنههای کمنظیر در شهرهای مختلف کشور رقم خورد؛ همخوانی سرود ملی. از پشتبامها تا کوچهها، از پنجرهها تا میدانها، صداهایی که شاید هرکدام از جایی بلند میشد، در نهایت به یک صدا تبدیل شد.
حضور مردم، پشتوانه اقتدار نظام است
فرماندار شهرستان نوشهر با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در تجمع شبانه میدان نماز این شهر، این حضور را نمادی از پایبندی به آرمانهای نظام و عاملی مهم در تقویت اقتدار کشور دانست.
شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در صحنههای مختلف، موجب تقویت و تداوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران میشود.
وی با تأکید بر نقشآفرینی مردم نوشهر در مقاطع مختلف افزود: مردم این شهرستان در شرایط گوناگون، چه در وضعیت عادی و چه در شرایط خاص، همواره حضوری مسئولانه، آگاهانه و تأثیرگذار از خود نشان دادهاند.
فرماندار نوشهر ادامه داد: این همراهی و انسجام اجتماعی، سرمایهای ارزشمند برای عبور از چالشها و حفظ ثبات و امنیت در منطقه به شمار میرود.
جهانشاهی با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح شهرستان تصریح کرد: با برنامهریزیهای صورتگرفته و بررسی سناریوهای مختلف، تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای اساسی مردم اندیشیده شده و مجموعه مدیریتی شهرستان در آمادگی کامل قرار دارد.
فرماندار نوشهر در پایان با قدردانی از حضور آگاهانه مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: این حضور پررنگ، نشاندهنده هوشیاری و وفاداری مردم به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
۱۲ فروردین تجلی اراده ملی و همبستگی مردم است
محمدعلی نوبخت، مشاور استاندار مازندران، با گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، این روز را نمادی از اراده جمعی مردم و تجلی روح مردمسالاری در تاریخ کشور دانست و تأکید کرد که وحدت ملی و اعتماد عمومی، ستونهای اصلی ثبات و پیشرفت جامعه هستند.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دوازدهم فروردین روزی است که اراده ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود بهوضوح ثبت شد و نشان داد مردم، اصالت و جایگاه تصمیمگیری خود را در ساختار نظام سیاسی کشور محترم میشمارند. این روز فرصتی است تا اهمیت مردمباوری و نقش مستقیم شهروندان در حفظ ثبات و پایداری جامعه دوباره یادآوری شود.
نوبخت ادامه داد: وحدت و همبستگی مردم، تنها شعار نیست بلکه سرمایهای ارزشمند برای کشور به شمار میرود و همانند شریانهای حیاتی، حرکت جامعه به سمت توسعه و پیشرفت را ممکن میسازد. توسعه واقعی زمانی محقق میشود که خرد جمعی، مسئولیتپذیری و اخلاق اجتماعی با یکدیگر همافزا شوند و این نیازمند مشارکت آگاهانه مردم است.
مشاور استاندار مازندران تأکید کرد: پیام دوازدهم فروردین فراتر از مناسبت تقویمی است؛ این روز یادآور توجه انسان به خالق هستی و ضرورت پرهیز از هرگونه وابستگی و سلطهپذیری است که فرد را از کرامت و عزت انسانی دور میکند. همدلی، آرامش و اخلاقمداری، پایههای حرکت به سوی جامعهای پایدار و پویا هستند.
وی افزود: ایران سرزمینی است با تاریخ و فرهنگی غنی و مردمانی که با صبوری، همبستگی و همدلی مثالزدنی، سرمایه واقعی کشور را شکل دادهاند. ارزشهای انسانی، فرهنگی و اجتماعی ملت، پشتوانه اصلی امنیت و پیشرفت ایران به شمار میرود.
زندگی در جریان است، اما در پس این جریان عادی، یک لایه عمیقتر از احساس و آگاهی وجود دارد. احساسی که در یک جمله خلاصه میشود؛ جملهای که بارها از زبان مردم شنیده شد:ایران تا پای جان میمانیم.
