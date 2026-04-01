نیازمند: در اردوی تیم ملی قلبمان همراه با مردم ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام نیازمند درباره حضورش در اردوی تیم ملی هم اظهار کرد: اردوی خوبی برگزار کردیم و به دنبال این هستیم که تیم ملی قبل از جامجهانی به آمادگی مطلوبی برسد. بازیهای دوستانه خوبی هم انجام شد و کادر فنی توانست در این دو بازی دوستانه، روند فنی تیم را بهخوبی بررسی کند. ما برای حضور قدرتمند در جامجهانی به این بازیهای دوستانه نیاز داریم.
ملیپوش پرسپولیس همچنین افزود: واقعیت این است که جسم ما در اردوی آمادهسازی بود، اما قلبمان همراه مردم ایران بود. در تمام طول اردو به فکر مردم عزیز ایران بودیم. متأسفانه دشمنان ایران جنگی را به ایران عزیز تحمیل کردند و امیدوارم این جنگ تحمیلی بهزودی تمام شود.
وی ادامه داد: تاریخ نشان داده مردم ما در روزهای سخت همیشه متحد بودهاند و مقابل دشمنان ایران ایستادهاند. الان هم مطمئن هستیم با اتکا به اتحاد و همدلی، این روزهای سخت را هم پشت سر خواهیم گذاشت و پیروز این نبرد هستیم. قلب ما برای ایران عزیز میتپد و هر کسی در جایگاه خود برای بالا نگه داشتن پرچم ایران تلاش میکند. ما هم که افتخار این را داریم که پیراهن تیم ملی را بپوشیم، مثل یک سرباز با تمام وجود برای اعتلای ایران عزیز تلاش میکنیم.
