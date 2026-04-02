به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی پیرو مکاتبات قبلی در رابطه با وضعیت آموزشی دانشجویان و روند ادامه تحصیل در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تفاوت در جغرافیای جنگ در استان های مختلف و شهرهای تابعه موارد زیر جهت ابلاغ به واحدهای تابعه استان و اقدام و هماهنگی دانشکده های مربوطه با معاونین محترم علوم پزشکی استان ها ارسال می گردد:

۱- با توجه به ضرورت استمرار آموزش و با در نظر گرفتن ایمنی و سلامت اساتید و دانشجویان در شرایط کنونی آموزش کلیه دورس نظری و بخش نظری دروس نظری- عملی با استفاده از آیین نامه آموزش ترکیبی تا اطلاع بعدی به صورت مجازی انجام شود. همچنین ارزیابی مستمر از عملکرد دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی نیز مورد تاکید است.

۲- آموزش دروس عملی به شیوه غیر حضوری و مجازی مورد تاید نیست و برنامه ریزی جهت انجام آن متعاقبا به اطلاع رسانده خواهد شد.

۳- آموزش دروس کارآموزی با در نظر گرفتن شرایط جغرافیای جنگ در هر استان و شهرهای تابعه و در صورت ارایه درخواست توسط دانشجویان مبنی بر تمایل به شرکت در دوره کارآموزی برنامه ریزی گردد در غیر اینصورت با تعویق برگزار شود.

۴- آموزش دوره های کارورزی و دوره های مشابه در رشته های مختلف همچون گذشته ادامه می یابد و تصمیم گیری در مورد نحوه حضور کارورزان به صورت روزانه یا در قالب کشیک مشابه ایام تعطیل بر حسب شرایط محیط کارورزی بر عهده دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه است.

۵- دانشجویانی که آمادگی ادامه تحصیل و حضور در محل آموزش در ترم جاری را ندارند می بایست درخواست مرخصی خود به دانشگاه محل تحصیل را ارایه نمایند.

۶- مرخصی کارورزان بیش از مدت مقرر در آیین نامه با ارایه دلایل موجه و موافقت دانشکده محل تحصیل امکان پذیر خواهد بود.

۷- دانشجویان مقاطع مختلف رشته های علوم پزشکی که در نیمسال دوم سال جاری واحد پایان نامه را اخذ نموده اند و امکان انجام فعالیت برای دانشجویان میسر نیست با ارایه درخواست و موافقت استاد راهنما و شورای آموزش علوم پزشکی / تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی این نیمسال به صورت مرخصی تحصیلی محاسبه شود.

۸- تعامل حوزه های آموزش و پژوهش برای تسهیل دفاع از پایان نامه دانشجویانی که مراحل انجام پایان نامه را به طور کامل طی کرده و آمادگی دفاع دارند در قالب جلسات مجازی صورت پذیرد.

۹- دانشجویان و دستیاران دندانپزشکی با بیمار نیمه تمام می توانند در بخشهای مربوطه حاضر باشند، بدیهی است ارایه خدمات دستیاران تخصصی مشغول به خدمت رسانی به مردم عزیز در بیمارستان ازجمله دستیاران تخصصی جراحی دهان و فک و صورت به قوت خود باقی است.

بدیهی است روند ادامه تحصیل سایر رشته های زیر مجموعه این معاونت در نیمسال جاری که دارای مجوز وزارت عتف بوده، تابع مفاد مکاتبات رئیس محترم کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این نامه به عهده روسای محترم استان ها، معاونین محترم علوم پزشکی استان ها و واحدهای دانشگاهی می باشد.