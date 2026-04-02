۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۶

چین: حملات آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز را مسدود کرده است

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه علت اصلی اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز عملیات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، نسبت به تشدید درگیری در خاورمیانه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عامل اصلی مسدود شدن تنگه هرمز بوده و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه به نفع هیچ طرفی نیست.

«مائو نینگ»، سخنگوی این وزارتخانه، با اشاره به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر ادامه حملات به تأسیسات ایران، تأکید کرد که راه‌حل نظامی نمی‌تواند مشکل را به طور بنیادی حل کند.

همچنین، رویترز گزارش داد که چین ضمن تکرار درخواست خود برای آتش‌بس در خاورمیانه، تلاش‌های خود را برای پایان دادن به جنگ گسترش داده است.

وانگ یی، وزیر خارجه چین، در گفتگو با همتایان آلمانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر لزوم حفظ بی‌طرفی و ایفای نقش سازنده در این زمینه تأکید کرد. وی برقراری آتش‌بس را کلیدی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و خواستار تلاش همه طرف‌ها برای ایجاد اجماع در این راستا شد.

وزیر خارجه چین همچنین در گفتگو با وزرای خارجه بحرین و عربستان سعودی، وضعیت امنیتی منطقه را نگران‌کننده توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تداوم جنگ علیه ایران برای کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد.

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جای این حرفها کمک نظامی و اقتصادی کن
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      حملات آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار علیه ایران، عامل اصلی مسدود شدن تنگه هرمز بوده و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه به نفع منطقه و جهان نیست
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک ها را افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ما در مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز می‌شویم هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.

