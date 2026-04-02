چین: حملات آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز را مسدود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عامل اصلی مسدود شدن تنگه هرمز بوده و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه به نفع هیچ طرفی نیست.

«مائو نینگ»، سخنگوی این وزارتخانه، با اشاره به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر ادامه حملات به تأسیسات ایران، تأکید کرد که راه‌حل نظامی نمی‌تواند مشکل را به طور بنیادی حل کند.

همچنین، رویترز گزارش داد که چین ضمن تکرار درخواست خود برای آتش‌بس در خاورمیانه، تلاش‌های خود را برای پایان دادن به جنگ گسترش داده است.

وانگ یی، وزیر خارجه چین، در گفتگو با همتایان آلمانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر لزوم حفظ بی‌طرفی و ایفای نقش سازنده در این زمینه تأکید کرد. وی برقراری آتش‌بس را کلیدی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و خواستار تلاش همه طرف‌ها برای ایجاد اجماع در این راستا شد.

وزیر خارجه چین همچنین در گفتگو با وزرای خارجه بحرین و عربستان سعودی، وضعیت امنیتی منطقه را نگران‌کننده توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تداوم جنگ علیه ایران برای کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد.