جزئیات قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پیشنهادی بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز کشور اردن، صبح جمعه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مقر سازمان ملل در نیویورک به رای گذاشته می شود.

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که کشورهای روسیه، چین و فرانسه با متن پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین و بکارگیری هرگونه توسل به زور درباره تنگه هرمز مخالف هستند.

به گفته این منابع، سه کشور مذکور با هر گونه متنی در قطعنامه پیشنهادی که مجوز توسط به زور را درباره این آبراه حیاتی جهان بدهد، مخالف هستند.

گفتنی است که هر قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل نیاز به ۹ رای موافق بدون وتوی ۵ عضو دائم این شورا دارد.

به گفته منابع دیپلماتیک، رایزنی های فشرده ای درباره پیش نویس این قطعنامه میان کشورها در حال انجام است و هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا اعضای دائم شورای امنیت، پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین را وتو خواهند کرد.

شورای امنیت سازمان ملل دارای ۵ عضو دائم (آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه) و ۱۰ عضو غیر دائم است که برای تصویب هر قطعنامه ۵ عضو دائم نباید به آن رای منفی بدهند.

بحرین پیش از این نیز به نمایندگی از کشورهای خلیج فارس، پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

شورای امنیت سازمان ملل به جای محکوم کردن آمریکا و اسرائیل به دلیل حمله به ایران، قطعنامه ای در ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۶ و در دوازدهمین روز از حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران تصویب کرد.

قطعنامه پیشنهادی از سوی بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ارائه شد.

قطعنامه پیشنهادی بحرین با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین و بدون هیچ رای مخالف به تصویب رسید. روسیه و چین این قطعنامه را وتو نکردند.

در این قطعنامه، بجای محکوم کردن تجاوز آمریکا و اسرائیل، پاسخ و دفاع جمهوری اسلامی ایران ازحاکمیت و تمامیت ارضی خود محکوم شده است.

تنگه هرمز، کانالی حیاتی است که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند و کشورها عضو ناتو، درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مشارکت در تجاوز به ایران به منظور بازگشایی این آبراه جهانی را رد کرده اند.

ترامپ پس از دست رد متحدان خود در ناتو در این زمینه، بشدت به آنها تاخت و آنها را بزدل و ترسو خواند و گفت که تنگه هرمز مشکل این کشورها است نه آمریکا.