انتقاد چین از شورای امنیت به خاطر توجیه تجاوز به خاک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر از تارنمای وزارت امور خارجه چین، وانگ یی در مجموعهای از تماسهای دیپلماتیک فشرده با مقامهای منطقهای و اروپایی، بر ضرورت توقف فوری درگیریها و بازگشت به مسیر گفتوگو تأکید کرد.
وانگ یی در گفتوگو با عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین و رئیس دورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، وضعیت امنیتی منطقه را نگرانکننده توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تداوم جنگ علبه ایران برای کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد.
در این تماسها، طرفهای عربی نیز با اشاره به اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز، خواستار نقشآفرینی فعالتر شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین امنیت این گذرگاه حیاتی شدند.
در همین چارچوب، وانگ یی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. هم گفتوگو تلفنی داشت.
وی با تاکید بر اینکه آتشبس خواسته مشترک جامعه جهانی است، اعلام کرد اقدامات شورای امنیت باید در جهت کاهش تنش و جلوگیری از مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی بدون مجوز باشد.
کایا کالاس هم در گفتوگوی تلفنی ابتکار پنجگانه چین و پاکستان برای بازگرداندن صلح و ثبات استقبال و بر لزوم کاهش تنشها، حفاظت از غیرنظامیان و حفظ باز بودن مسیرهای دریایی تاکید کرد.
چین در این تحرکات دیپلماتیک با تکیه بر جایگاه خود بهعنوان عضو دائم شورای امنیت، تلاش دارد از طریق ابتکارات سیاسی و هماهنگی با بازیگران منطقهای و بینالمللی، زمینه توقف درگیریها و بازگشت ثبات به خاورمیانه را فراهم کند؛ تلاشی که در شرایط تهدید فزاینده علیه امنیت انرژی جهانی و اختلال در کریدورهای حیاتی، اهمیت دوچندانی یافته است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانشآموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.
ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.
گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.
جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.
نظر شما