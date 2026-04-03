احمدرضا بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکومیت تجاوز آشکار دشمن آمریکایی صهیونیستی به دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ترور جمعی از دانشمندان کشورمان با اشاره به اینکه هدف قرار دادن دانشگاه‌ها نقض قوانین بین‌المللی است، اظهار کرد: قوانین بین‌المللی می‌گویند که در جنگ، طرف‌ها فقط مجاز به هدف قرار دادن اهداف نظامی هستند و اماکنی همچون مراکز علمی و دانشگاهی، مدارس، اماکن فرهنگی و تاریخی، مذهبی، مراکز درمانی، زیرساخت‌ها، نیروگاه‌های برق، آب شیرین‌کن‌ها و نظیر اینها نباید آسیبی ببیند.

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این قوانین بین‌المللی را هم اتفاقاً جهان غرب نوشته است، ادامه داد: یعنی آنانی که این قوانین را نوشتند، به قانون خودشان هم احترام نمی‌گذارند.

رئیس سازمان بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری هدف‌گیری مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان را یکی از مصادیق قانون‌گریزی دشمن آمریکایی صهیونی دانست و توضیح داد: این زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی از سوی رژیم منحوس صهیونی و دولت جنایتکار آمریکا باید برای مردم جهان تبیین و روشنگری شود.

بسیج تأکید کرد: اگرچه این به‌اصطلاح قوانین بین‌المللی و بشردوستانه به دست جبهه استکبار وضع شده و امروز هم نقض می‌شود اما ما بر اساس مبانی اعتقادی دینمان، این قوانین را قبول داریم.

چرایی عدم پایبندی آمریکا و رژیم صهیونی به قوانین بین‌المللی

وی با ابراز تأسف از عدم پایبندی آمریکا و رژیم صهیونی به این قوانین و چارچوب‌ها، افزود: کار آنها به جایی رسیده که صریحاً قوانین وضع شده به دست خودشان را برای تأمین منافع خود، نقض می‌کنند و هیچ حد و مرزی برای قانون‌شکنی ندارند. پیداست که یا اساساً اعتقادی به این قوانین ندارند و آنها را برای مصرف غیر خودشان وضع کردند تا به راحتی بتوانند منافع خود را تامین کنند؛ یا اینکه آنچنان کارد به استخوانشان رسیده که حاضر شدند چهره خبیث خود را برای جهانیان آشکار کنند.

این مدرس حوزه و دانشگاه در استان با تأکید بر ضرورت مقابله به مثل با تجاوزات دشمن متخاصم، یادآور شد: قرآن در فراز «فاعْتَدواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» (بقره، ۱۹۴) قائل به اصل مقابله به مثل با دشمن است و از مؤمنان می‌خواهد که دشمن به هر شیوه و ابزاری به آنان حمله کرد، مثل او پاسخ دهند، چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان.

بسیج با تأکید بر اینکه علم هم می‌تواند نافع و هم مضر باشد، افزود: در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری کشوری همچون آمریکا یا رژیمی همچون، رژیم صهیونی از علم و فناوری برای ساختن سلاح و تجهیزات نظامی و خطرناک برای حمله به ملت‌ها و کشورها بهره‌گیری شده است که مصادیق آن را در تاریخ استعماری این دشمنان متخاصم دیده‌ایم.

فعالیت دانشگاه‌های جهان استکبار در جهت اهداف نظام سلطه

وی افزود: تمام جنگ‌هایی که اسرائیل یا آمریکا علیه کشورها راه انداخته‌اند محصول همین دانشگاه‌ها و مراکز علمی آنهاست لذا نباید خیال کنیم که هر جا سخن از علم و دانشگاه و دانشگاهی بود، سازندگی و آبادنی و پیشرفت برای بشریت باید اتفاق بیفتد.

بسیج با تصریح اینکه اخلاق‌مداری در برابر جبهه دشمن که انواع جنایات ضد بشری را علیه ما به کار برده موضوعیت ندارد، گفت: اساساً علم نافع در دانشگاه‌های و مراکز علمی جهان استکبار تولید نمی‌شود بلکه نوعی پایگاه نظامی دشمن محسوب می‌شود، لذا تقابل به مثل علیه این مراکز دشمن، اخلاق‌مداری را زیر سوال نخواهد برد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر رسالت اساتید و دانشگاهیان در محکومیت حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، بیان کرد: هرچند ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی ساخته دست صهیونیسم جهانی برای تأمین منافع این جریان است، اما قشر دانشگاهی ما باید به هر وسیله اعتراض خود را به گوش جهانیان برساند و وجدان‌ها را بیدار کند.

بسیج با بیان اینکه دل بستن به احقاق حق از طریق مجامع و سازمان‌های بین‌المللی تصوری غلط است، ادامه داد: با این حال ما دانشگاهیان رسالت داریم کاری برای آگاه‌سازی جهانیان، اساتید و علما و بزرگان عرصه علمی و فرهنگی در سرتاسر جهان انجام دهیم تا در جریان جنایات جنگی دشمن قرار گیرند.

رسالت اساتید دانشگاهی در برابر جنایات دشمن

وی بعثت مردم و خالی نگذاشتن خیابان‌ها و میدان‌ها در یک‌ماه گذشته را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: خداوند در آیه ۱۴۳ از سوره مبارکه بقره فرموده است که مؤمنان شاهد ملت‌ها و امت‌های دیگر خواهند بود یعنی اولیای خدا بر اعمال ما نظارت دارند.

بسیج اظهار کرد: همانطور که اهل بیت (ع) واسطه فیض ما به حق تعالی هستند، مردم ایران امروز با این استقامت و پایداری، صبوری و مقاومت، حضور و حماسه‌آفرینی در صحنه با جبهه حق همراه هستند.

رئیس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: امروز ملت ایران این افتخار را دارد تا واسطه فیض بر جهانیان شود و بسیاری افراد پاک‌ضمیر به واسطه اقتدار، شجاعت، صبر و استقامت و درصحنه بودن مردم ایران، به جبهه حق روی می‌آورند و یا در صدد شناخت مردم و مذهب ایرانیان بر می‌آیند. این نعمت بزرگی است که نصیب مردم شده و البته هر اتفاقی هم بیفتد ایران ما و مردم شریف پیروز میدان هستند.