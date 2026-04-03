به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: دشمن صهیونی آمریکایی در عصر ۱۳ فروردین در یکی از تهاجمات هوایی خود، پرتابه ای حاوی تکه های انفجاری در اطراف روستاهای علی آباد و گلوکلات دایو شهرستان جم بر زمین انداخت و با فواصل زمانی کوتاهی از یکدیگر منفجر شدند.

وی افزود: بر اثر این انفجارها، متأسفانه تعدادی از شهروندان که برای طبیعت گردی در ۱۳ فروردین به دامان دشت‌های حاشیه روستا رفته بودند مجروح شدند و روند درمان تعداد ۱۹ نفر از آنان در بیمارستان انجام می‌شود.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این حادثه نشان داد که دشمن از حضور حماسی مردم در خیابان و اعلام انزجار از تهاجم دشمن و حمایت از میهن اسلامی کینه به دل دارد و اینگونه مردم بی دفاع را که برای پاسداشت آیین باستانی و فرهنگ تمدنی خود در بزرگداشت و نگهداشت طبیعت لحظاتی در کوه و دشت سپری کردند، مورد هجوم قرار داد.

جهانیان یادآور شد: مسیرهای ورودی روستاها بسته شده و از شهروندان عزیز تقاضا می شود از مراجعه به محل حادثه پرهیز کنند تا عوامل چک و خنثی، بقایای احتمالی عمل نکرده را خنثی کنند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر ابراز داشت: به مردم عزیز توصیه می شود در لحظات پس از حمله هوایی در صورت مشاهده اشیا مشابه قوطی کنسرو، ضمن حفظ خونسردی و فاصله گرفتن از محل، موضوع را از طریق شماره های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به مراکز انتظامی و امنیتی گزارش کنند.