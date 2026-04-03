۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

اجرای پویش «ایران را دوست دارم» در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: پویش «ایران را دوست دارم» با هدف معرفی آثار تاریخی خراسان جنوبی برگزار می شود. 

سید احمد برآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هم پیمانی با نیروهای جان بر کف مسلح ایران اسلامی که در جنگ با دشمن آمریکایی - صهیونی شجاعانه از میهن عزیزمان دفاع می کنند و برای نشان دادن این پیمان مشترک، پرچم ایران را در دست در کنار بناهای تاریخی استان خراسان جنوبی که نشان از هویت ایران اسلامی است، عکس یادگاری می گیریم.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان به شرکت در این پویش می توانند با ارسال عکس های خود از طریق درگاهskchto_admin@ در پیام رسان ایتا تا ۱۵ فروردین در پویش «ایران را دوست دارم» شرکت کنند.

برآبادی در ادامه گفت: به ۵ نفر از شرکت کنندگان در این پویش جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6790530

