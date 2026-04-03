به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر دومین جمعه سال ۱۴۰۵ و مقارن با آخرین ساعات باقی مانده از تعطیلات نوروزی، جاده های اصلی استان سمنان به خصوص کریدور اصلی مشهد- تهران با ترافیک سنگین روبرو است.

در برخی نقاط مانند شهرستان میامی خودروها در سه ردیف به صورت کامل از حرکت باز ایستاده اند تا به مرور گره ترافیکی باز شود همچنین گفته می شود ورودی و خروجی شهرهای استان سمنان در مسیر کریدور اصلی مشهد به سمت تهران با ترافیک سنگین روبرو شده است.

ترافیک سنگین همچنین در محور سبزوار به میامی، میامی به شاهرود، بخش هایی از مسیر شاهرود- دامغان و سپس سمنان همچنین ایوانکی- شریف آباد گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، عدم رعایت جدول زمان بندی بازگشت از سفرهای نوروزی و به تعویق انداختن بازگشت به خانه تا آخرین لحظات تعطیلات نوروزی دلیل این ترافیک سنگین است.

سرهنگ موسی بزرگی با بیان اینکه رانندگان در این شرایط ابداً عجله نداشته باشند و با رعایت خونسردی و صبوری، سرعت و فاصله ایمن را رعایت نمایند، بیان کرد: یکی از الزامات رانندگی در جاده های استان سمنان استراحت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ای بعد از هر دو ساعت رانندگی است.

گفتنی است ترافیک در برخی دیگر از جاده های استان سمنان مانند دامغان- کیاسر و همچنین دامغان- معلمان و شاهرود- توسکستان هم پرحجم اما روان گزارش شده است.

ترافیک در غرب استان سمنان هم بسیار سنگین اعلام شده و هم محور فیروزکوه و هم محور خاوران از سمت سمنان و سرخه و همچنین ایوانکی و شریف آباد به ترافیک سنگین روبرو شده است.

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می دهد در برخی گره های ترافیکی ایجاد شده برای مثال در ورودی شهر میامی از سمت سبزوار، خودروها مسیر چهار کیلومتری را در ۳۰ دقیقه طی کرده اند.