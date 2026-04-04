۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

نگرانی صنعت نفت آمریکا از تنش در تنگه هرمز

پالیتیکو گزارش داد با وجود تأکید ترامپ بر بی‌نیازی آمریکا، مدیران صنعت نفت و گاز این کشور نگران پیامدهای تنش در خلیج فارس و امنیت تنگه هرمز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه آمریکایی «پالیتیکو» گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ بارها بر بی‌نیازی آمریکا از نفت خاورمیانه تأکید کرده است، بسیاری از بازیگران اصلی صنعت نفت و گاز آمریکا با این دیدگاه موافق نیستند.

بر اساس این گزارش، مدیران شرکت‌های بزرگ انرژی با درک نقش حیاتی ثبات خلیج فارس در بازار جهانی نفت، خواهان اقدام قاطع برای حفظ امنیت تنگه هرمز شده‌اند؛ گذرگاهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود.

به نوشته پالیتیکو، تحولات اخیر نشان داده است که تنش در خلیج فارس برخلاف تصور برخی سیاستمداران، هزینه‌ای اندک ندارد و می‌تواند به سرعت به بحران در بازار جهانی انرژی تبدیل شود؛ بحرانی که پیامدهای آن نه تنها اقتصاد جهانی بلکه مصرف‌کنندگان آمریکایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این گزارش تأکید می‌کند با وجود افزایش تولید داخلی انرژی در آمریکا، اقتصاد جهانی همچنان به جریان آزاد نفت از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز وابسته است و بی‌ثباتی در این مناطق می‌تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار انرژی و اقتصاد ایالات متحده بگذارد.

کد مطلب 6791027
محمدحسین سیف اللهی مقدم

