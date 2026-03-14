به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهاجم دشمن آمریکایی _صهیونیستی به کشورمان به تشریح شرایط کنونی جنگ در منطقه خلیج فارس و تبعات آن در حوزه امنیت انرژی و بحران اقتصادی حاصل از بستن تنگه هرمز پرداخت و گفت: دولت ترامپ نتوانسته هدف روشنی از جنگ با ایران به مردم آمریکا ارائه دهد و هر بار به بهانه‌های متفاوت متوسل شده است.

وی با بیان اینکه ترامپ در ابتدا بحث غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ترس از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران را مطرح کرد، افزود: در واقع، ترامپ در در سخنرانی در کنگره گفته بود که هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما مشکل او اینجاست که وزیر خارجه عمان، چند ساعت قبل از اینکه ائتلاف کور و خبیث آمریکایی‌_صهیونیستی به تهران حمله کنند، به جهان گفت که ایرانی‌ها با کاهش غنی‌سازی موافقت کرده بودند، بنابراین این ایده که ترامپ نیاز به جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای دارد، قابل قبول نبوده و فقط یک بهانه است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با بیان اینکه آنها بهانه‌های مختلف زیادی را امتحان کردند، ادامه داد: در نهایت وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شد که ما مجبور بودیم حمله کنیم چون اسرائیل اول حمله می‌کرد و بعد ایرانی‌ها هم به اسرائیلی‌ها و هم به ما پاسخ می‌دادند. بنابراین برای دفاع از خود، مجبور شدیم پیشدستی کنیم و اول حمله کنیم! البته آنها برای توضیح به مردم آمریکا که چرا جنگ را شروع کردند و همچنین برای مهار عواقب آن دست و پا می زنند.

احمدی با بیان اینکه پس از حمله آمریکایی‌_ اسرائیلی‌ به کشورمان، نیروهای پرافتخار و مقتدر ایرانی‌،شروع به بمباران پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده و تنگه هرمز را کنترل کردند و این موضوع آسیب عظیمی به اقتصاد جهانی وارد کرده و خواهد کرد، تصریح کرد: نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز رسید البته ‌احتمال تغییرات بیشتر نیز با تداوم جنگ دور از انتظار نیست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تبعات و آسیب انسداد تنگه هرمز به تولید و اقتصاد اروپا و به ویژه کشورهای موثر آسیایی،تاکید کرد: باید به یاد داشته باشیم که تنگه هرمز علاوه برآمریکا و کشورهای اروپایی، بیشتر این نفت را به اقتصادهای آسیایی مانند پاکستان، هند، چین، کره جنوبی و ژاپن می‌رساند و ژاپن به عنوان یک قدرت تولیدی ۷۵ درصد نفت خود را از آبراهه هرمز تامین می کند و ذخایر انرژی آن رو به پایان است.

وی با بیان اینکه این جنگ یک فاجعه بوده است و حتی امروز، ترامپ نتوانسته توضیح دهد که چرا آمریکایی‌ها این کار را انجام می‌دهند، ادامه داد: ترامپ شرکای خود در خلیج فارس را بدون اطلاع درگیر بحران عمیقی کرده است. حتی در روزهای اخیر برخی مدیران انرژی کاخ سفید و سناتورهای آمریکایی به موضوع نفت ایران و مدیریت منابع انرژی جهان در تقابل بزرگ بین آمریکا در مقابل قدرت چین ‌و اهمیت این موضوع خیلی شفاف اعتراف کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کنترل کامل تنگه استراتژیک هرمز توسط نیروهای مقتدر ایران و کاهش بیش از ۷ میلیونی تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس به سبب عدم امکان انتقال لجستیکی فرآورده های انرژی و اقتصادی، تاثیر بسیار عمیقی در روند نتیجه جنگ در پی خواهد داشت. در نهایت موضوع مهم ماهیت جنگ فرسایشی و تأثیر آن بر اقتصاد و انرژی است که این درگیری به شدت به ذخایر تسلیحاتی آمریکایی _صهیونیستی نیز فشار آورده و هم‌زمان به حوزه‌های انرژی، آب و اقتصاد سرایت کرده؛ در نتیجه پیروز قطعی این جنگ ایران سلامی است.