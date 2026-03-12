به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ادامه تنش‌های نظامی در منطقه غرب آسیا و نگرانی‌ها از تأثیر آن بر بهای نفت، اظهارات متناقض مقامات آمریکایی درباره توانایی این کشور برای تأمین امنیت تنگه هرمز، ابهامات تازه‌ای را در بازار انرژی ایجاد کرده است.

بنابر گزارش‌ها، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز مدعی شده است که واشنگتن به‌محض فراهم شدن امکانات نظامی، مأموریت اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد، حتی ممکن است این اقدام با همراهی یک ائتلاف بین‌المللی صورت گیرد.

این در حالی است که این اظهارات با گفته‌های پیشین وزیر انرژی آمریکا که صراحتاً اعلام کرده بود واشنگتن در شرایط فعلی قادر به اجرای چنین مأموریتی نیست، در تناقض آشکار قرار دارد. این تناقض در مواضع رسمی آمریکا، در زمانی مطرح می‌شود که بهای نفت در بازارهای جهانی به دلیل افزایش نگرانی‌ها از اختلال در مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس، روند صعودی را تجربه می‌کند.

در تلاش برای کنترل این وضعیت، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی، اخیراً با آزادسازی حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود موافقت کردند. با این وجود، کارشناسان بازار انرژی هشدار می‌دهند که این اقدامات تنها تأثیر کوتاه‌مدتی بر بازار خواهد داشت و در صورت تداوم تنش‌های نظامی، راه‌حل پایداری برای مهار التهاب قیمت‌ها محسوب نمی‌شود.

این تحولات همچنین نشان می‌دهد که امنیت مسیرهای حیاتی انرژی، به‌ویژه تنگه هرمز، همچنان یکی از چالش‌های اصلی جامعه بین‌المللی باقی مانده و هرگونه تشدید تنش در منطقه می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.