به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بینالمللی مویتای (ایفما) در نامهای خطاب به جواد نصیری، رئیس انجمن مویتای ایران، مراتب همدردی و حمایت خود را از ورزشکاران، مربیان، مسئولان و خانواده مویتای کشور ابراز کرد.
در این نامه، استفان فوکس دبیرکل ایفما، با تأکید بر اینکه «خانواده جهانی مویتای بر پایه همبستگی، احترام و دوستی بنا شده است»، نوشت: افکار این فدراسیون در بحبوحه جنگ با اعضای مویتای ایران همراه است.
او همچنین با اشاره به اهمیت رفاه و امنیت ورزشکاران و دستاندرکاران این رشته، اعلام کرد ایفما آماده هرگونه همکاری و حمایت از جامعه مویتای ایران است.
ایفما در پایان این نامه خواستار انتقال پیام همدردی خود به همه اعضای خانواده مویتای ایران شد.
نظر شما