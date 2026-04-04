۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

با ارسال نامه‌ای رسمی؛

«ایفما» همدردی خود را با جامعه موی‌تای ایران اعلام کرد

فدراسیون بین‌المللی موی‌تای (ایفما) در نامه‌ای ایمیلی، با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همدردی خود را با جامعه موی‌تای کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین‌المللی موی‌تای (ایفما) در نامه‌ای خطاب به جواد نصیری، رئیس انجمن موی‌تای ایران، مراتب همدردی و حمایت خود را از ورزشکاران، مربیان، مسئولان و خانواده موی‌تای کشور ابراز کرد.

در این نامه، استفان فوکس دبیرکل ایفما، با تأکید بر این‌که «خانواده جهانی موی‌تای بر پایه همبستگی، احترام و دوستی بنا شده است»، نوشت: افکار این فدراسیون در بحبوحه جنگ با اعضای موی‌تای ایران همراه است.

او همچنین با اشاره به اهمیت رفاه و امنیت ورزشکاران و دست‌اندرکاران این رشته، اعلام کرد ایفما آماده هرگونه همکاری و حمایت از جامعه موی‌تای ایران است.

ایفما در پایان این نامه خواستار انتقال پیام همدردی خود به همه اعضای خانواده موی‌تای ایران شد.

