جابجایی تجهیزات اداری بهزیستی شمیرانات به شیرخوارگاه آمنه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تخریب‌های اخیر ناشی از وقایع جنگ صهیونی، آمریکایی تجهیزات اداری ستاد بهزیستی شمیرانات با همکاری و مشارکت تعدادی از همکاران، به شیرخوارگاه آمنه منتقل شد. این اقدام ضروری با هدف حفظ و انتقال اقلام اداری و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها و همینطور جانمایی حوزه های مختلف صورت گرفته است.

روح اله غفاری معاون پشتیبانی و منابع انسانی ستاد بهزیستی شمیرانات به همراه تیم خدمات، مشارکت همکاران و برای شروع هفته کاری جدید سیستم های اداری را در مرکز شیرخوارگاه و خانه نوباوه گان آمنه جانمایی کردند.