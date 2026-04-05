۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

جامعه جودو حامی ایران است؛

جعفری: مردم پشتیبان مدافعان امنیت هستند/ پیروزی از آن ایران است

جعفری: مردم پشتیبان مدافعان امنیت هستند/ پیروزی از آن ایران است

سرمربی تیم ملی جودو بانوان تاکید کرد مردم مثل همیشه پشتیبان نیروهای مسلح و مدافعان امنیت هستند و تا پیروزی نهایی کنار آنها خواهند ایستاد.

معصومه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: قلب جامعه ورزش از شهادت مظلومانه رهبر ایران اسلامی، دانشجویان، ورزشکاران، مردم شریف ایران و دختران معصوم میناب، به درد آمده است خون این عزیزان در کنار خون پاک سربازان و سرداران غیور میهن که در پادگان‌ها و سنگرهای دفاع از امنیت ملی، جانانه ایستادگی کردند و شربت شهادت نوشیدند، گواهی بر حقانیت مسیر مقاومت است.

وی افزود: این روزها دشمن پلید با حمله به سالن های ورزشی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، منازل مسکونی و زیرساخت های کشور بار دیگر رذالت خود را ثابت کرده است.

جعفری گفت: بنده به عنوان عضوی از خانواده جودو بدون تردید حمایت کامل خود را از کشور و نیروهای مسلح اعلام می‌کنم. ایستادگی و پاسخ‌های دندان شکن امروز ما مرهون فداکاری و جان‌فشانی این عزیزان است و همه ما وظیفه داریم در هر جایگاهی که هستیم با اتحاد پشتیبان کشور و مدافعان آن باشیم.

سرمربی تیم ملی جودوبانوان در پایان گفت: من به وعده خدا باور دارم که به زودی حق علیه باطل پیروز می‌شود و پیروزی با مردم بزرگ ایران و کشور عزیزمان است.

