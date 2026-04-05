به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کدال نگر بورس۲۴، این بانک در بازه زمانی مورد بررسی حدود ۱۲۳ همت درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۱۰۷ همت رسید.

بررسی و مقایسه درآمد تسهیلات و سود سپرده های پرداخت شده نشان می دهد تراز این بانک در ۱۲ ماهه ۱۵ همت مثبت بود.

بر اساس آن چه در طبقه بندی تسهیلات اعطایی بانک آمده است از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان درامد تسهیلات محقق شده ۵۳ درصد یعنی ۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از اوراق مرابحه است که در پله اول سبد درآمدی بانک قرار گرفته است.

گفتنی است در این بازه زمانی معادل ۶ همت درآمد سپرده گذاری، ۲.۷ همت درآمد اوراق بدهی، ۹ هزار میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری ها و ۳۷ همت نیز درامد کارمزد شناسایی شد.