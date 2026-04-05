قطعه رانشی کیلومتر ۱۱ محور ایلام- مهران امسال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر یکشنبه در بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت: قطعه رانشی در کیلومتر ۱۱ محور ایلام- مهران به طول ۵ کیلومتر (با احتساب رمپ‌ها و لوپ‌های تقاطع غیر همسطح ماربره) از جمله قسمت‌های باقیمانده چهار خطه ایلام- مهران است. برای جلوگیری از رانش کوه در این قسمت، طبق برآورد و قرارداد اولیه، ۲۷۰ شمع با عمق‌های مختلف باید اجرا شود.

وی افزود: این پروژه هم اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در حال اجرا است که تقاطع غیر هم‌سطح آن (تقاطع ماربره) تکمیل شده و مسیر چهار خطه آن نیز تا اواسط سال جاری به پایان می‌رسد ، برای این پروژه تا کنون حدود ۱۷۰ شمع بتنی ۳۵ متری اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان کرد: راهسازی قطعه رانشی سال گذشته برای تردد ایام اربعین به صورت موقت زیر بار ترافیک قرار گرفت و ادامه عملیات تکمیلی آن توسط شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور انجام است و تا تکمیل این پروژه جاده قدیم به صورت دو طرفه زیر بار ترافیک قرار دارد.