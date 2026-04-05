مخالفت ۱۲ تیم با برگزاری ادامه لیگ برتر/ تصمیم نهایی با چند نهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی مسئولان فوتبال امروز یکشنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، هدایت ممبنی دبیر کل فدراسیون، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و سایر مدیران فدراسیون و سازمان لیگ به همراه ۱۶ مدیرعامل باشگاه لیگ برتری به صورت وبینار برگزار شد.

در این نشست در خصوص وضعیت ادامه برگزاری مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر در شرایط جنگی بحث و تبادل نظر شد و پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله پیشنهادهای ارایه شده تصمیم نهایی در روزهای آتی اتخاذ و اعلام می شود.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد در این جلسه از بین تیم های حاضر در بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر، سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور که مدعیان اصلی قهرمانی هستند به همراه فجرسپاسی شیراز موافق برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر هستند اما ۱۲ تیم دیگر مخالفت خود با برگزاری را اعلام کرده اند.

برخی از تیم های لیگ برتری که مخالف ادامه این رقابت ها هستند تاکید کرده اند به دلیل شرایط جنگی و تعطیلی تمرینات شرایط حضور برگزاری مسابقات را ندارند و از فدراسیون فوتبال خواسته اند که این رقابت ها را نیمه کاره اعلام کند.

با این وجود فدراسیون فوتبال قصد دارد در مشورت با برخی نهادهای تصمیم گیر از جمله شورای عالی امنیت ملی برای ادامه رقابت های لیگ برتر یا نیمه کاره اعلام کردن آن، تصمیم نهایی را بگیرد.