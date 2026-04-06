ورزش همدان سربلند در جنگ رمضان؛ ۱۲ شهید از جامعه ورزش تقدیم انقلاب شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: در روزهای پرالتهاب جنگ رمضان، جامعه ورزش استان همدان با حضوری فعال و مسئولانه نقش خود را در کنار مردم و دیگر اقشار جامعه ایفا کرد؛ حضوری که هم در میدان‌های اجتماعی و هم در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی جلوه‌گر شد.

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این حضور، تقدیم شهدای ورزشکار به انقلاب اسلامی است. تا به امروز، جامعه ورزش استان همدان در جنگ رمضان۱۰ شهید را تقدیم کشور کرده است؛ ورزشکارانی که پیش از آن در میدان‌های ورزشی برای افتخار استان تلاش می‌کردند و اکنون نامشان در زمره شهدای سرافراز ایران اسلامی ثبت شده است.

اما نقش جامعه ورزش همدان تنها به این موضوع محدود نمانده است. در طول این روزها، ورزشکاران، مربیان و فعالان حوزه ورزش هر شب در کنار دیگر اقشار مردم در خیابان‌ها و میادین شهر حضور دارند؛ حضوری که با هدف حمایت از ایران و نمایش همبستگی ملی شکل گرفته است.

در کنار این حضور اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی در استان به جریان افتاده است و پس از حدود یک ماه وقفه در فعالیت بسیاری از اماکن ورزشی، از ۱۵ فروردین ماه سالن‌های ورزشی استان همدان بار دیگر بازگشایی و فعالیت‌های ورزشی از سر گرفته شد.

اماکن ورزشی در خدمت مردم و نیروهای امدادی قرار گرفت

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به ملت ایران و جامعه ورزش استان همدان اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم شهادت رهبر عزیز انقلاب را به همه مردم شریف ایران، به‌ویژه خانواده بزرگ ورزش و جوانان استان همدان تسلیت عرض کنم و همچنین سال جدید و انتصاب رهبر فرزانه انقلاب را به مردم عزیز تبریک بگویم.

علی حقیقی افزود: از همان روزهای آغازین جنگ و حوادث اخیر، جلسات متعددی با همکاران در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد و تقسیم کار دقیقی انجام گرفت تا مشخص شود این مجموعه چه نقشی می‌تواند در دفاع از ایران عزیز و خدمت‌رسانی به مردم استان ایفا کند.

وی با اشاره به آماده‌باش اماکن ورزشی استان عنوان کرد: در همان روزهای ابتدایی تأکید کردیم تمامی اماکن ورزشی استان در حالت آماده‌باش قرار بگیرند تا در صورت نیاز بتوان از ظرفیت آنها برای خدمت‌رسانی استفاده کرد؛ در همین راستا برخی از این فضاها برای پشتیبانی و در صورت لزوم در اختیار نیروهای مسلح و مجموعه‌های امدادی و خدماتی استان قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به نقش جامعه ورزش در حوادث اخیر گفت: جامعه ورزش استان همدان نیز در این ایام نقش پررنگی داشت و تعدادی از ورزشکاران استان در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

استان همدان ۱۲ شهید ورزشکار در جنگ رمضان تقدیم کرده است

وی بیان کرد: تعداد شهدای ورزشکار همدان اکنون به ۱۲ شهید رسیده است و این شهدای عزیز در رشته‌های مختلف ورزشی فعال بودند و ما وظیفه خود می‌دانیم یاد و خاطره آنها را گرامی بداریم و از خانواده‌هایشان حمایت کنیم.

حقیقی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی جامعه ورزش ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما در این ایام، راه‌اندازی موکب‌های خدمت‌رسانی در سطح استان بود و از همان روزهای ابتدایی، موکب‌هایی برای پذیرایی و خدمت به مردمی که در تجمعات و برنامه‌های مختلف حضور داشتند برپا شد.

وی افزود: در ابتدا ۱۰ موکب در سطح استان فعالیت می‌کردند که از روز گذشته این تعداد به ۱۲ موکب افزایش یافت تا بتوانند در نقاط مختلف استان خدمات گسترده‌تری ارائه دهند.

حقیقی همچنین به موضوع بازگشت دو بانوی ورزشکار استان همدان اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این مدت مورد توجه قرار گرفت، بازگشت خانم زهرا خواجوی و خانم بهاره سیفی از قهرمانان ارزشمند ورزش استان بود.

وی افزود: این دو ورزشکار که به عنوان اعضای تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات آسیایی استرالیا حضور داشتند، با وجود پیشنهادهایی که از سوی برخی جریان‌های وابسته به دشمنان مطرح شده بود، با صلابت این پیشنهادها را رد کردند و به کشور بازگشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: خوشبختانه بازگشت این دو ورزشکار همزمان با روزهای پایانی سال و تحویل سال نو بود و با استقبال گسترده مردم استان، استاندار همدان، امام جمعه، نمایندگان مجلس و مسئولان استان همراه شد.

بازگشایی تدریجی اماکن ورزشی پس از یک ماه تعطیلی

وی در ادامه به وضعیت اماکن ورزشی استان اشاره کرد و گفت: در حدود ۳۰ تا ۳۵ روز گذشته به منظور حفظ امنیت و سلامت خانواده بزرگ ورزش و جوانان، بسیاری از فعالیت‌های ورزشی تعطیل شده بود.

حقیقی تصریح کرد: طبیعی است که در این مدت آکادمی‌ها، باشگاه‌ها و مربیان آسیب‌هایی را متحمل شدند، زیرا بسیاری از مربیان و فعالان این حوزه از طریق فعالیت‌های ورزشی امرار معاش می‌کنند.

وی افزود: با توجه به بهبود شرایط و ایجاد آرامش نسبی در استان، تصمیم گرفتیم فعالیت اماکن ورزشی تحت مدیریت اداره کل ورزش و جوانان را به صورت تدریجی از سر بگیریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: این تصمیم به‌ویژه برای جوانان، نوجوانان و کودکان استان اهمیت داشت، زیرا با مجازی شدن آموزش‌ها، بسیاری از آنها زمان زیادی را در خانه سپری می‌کنند و نیاز به تحرک و فعالیت بدنی دارند.

وی با اشاره به فعالیت پروژه‌های عمرانی ورزشی گفت: در کنار مدیریت شرایط موجود، پروژه‌های ورزشی استان نیز متوقف نشد و بسیاری از طرح‌های عمرانی در این مدت فعال بودند.

چند زمین چمن در استان آماده افتتاح است

حقیقی افزود: در حال حاضر چند زمین چمن در استان آماده افتتاح است و در فرصت مناسب با حضور مسئولان استان این پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید تا مردم استان از این فضاهای ورزشی بهره‌مند شوند.

وی درباره حمایت از باشگاه‌ها و بهره‌برداران اماکن ورزشی نیز گفت: برخی از بهره‌برداران نگران مسئولیت‌های حقوقی در زمان بازگشایی اماکن ورزشی بودند، اما تأکید ما این است که فعالیت آنها در صورت رعایت ضوابط قانونی و داشتن بیمه مسئولیت مشکلی نخواهد داشت.

حقیقی افزود: در واگذاری اماکن ورزشی نیز اولویت ما با هیئت‌های ورزشی و فعالان واقعی این حوزه است تا بتوانیم از باشگاه‌ها و مربیان حمایت کنیم.

وی گفت: در اماکنی که تحت مدیریت اداره کل ورزش و جوانان است، پیش‌بینی کرده‌ایم مدت زمان قرارداد بهره‌برداران به اندازه مدت تعطیلی افزایش یابد تا بخشی از خسارت‌های وارد شده جبران شود.

همدان؛ از استان‌های پیشرو در بازگشایی فعالیت‌های ورزشی

وی با بیان اینکه استان همدان در بسیاری از حوزه‌های ورزشی پیشرو است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد همدان یکی از نخستین استان‌هایی بود که آمادگی خود را برای بازگشایی تدریجی فضاهای ورزشی اعلام کرد و اکنون سایر استان‌ها نیز به تدریج این مسیر را آغاز کرده‌اند.

حقیقی درباره برگزاری مسابقات نیز گفت: در حال حاضر برگزاری لیگ‌ها، مسابقات و اردوهای ملی تابع سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان و تصمیمات دولت است و تا زمان صدور مجوز، این برنامه‌ها برگزار نخواهد شد.

وی با اشاره به حضور جامعه ورزش در صحنه‌های اجتماعی گفت: در بیش از یک ماه گذشته مردم استان همدان در شرایط مختلف آب و هوایی در تجمعات مردمی حضور داشتند و جامعه ورزش نیز در کنار مردم حضور فعالی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: رؤسای هیئت‌های ورزشی، قهرمانان و ورزشکاران استان در این برنامه‌ها حضور داشته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی میان مردم و خانواده بزرگ ورزش است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم همدان همواره در صحنه‌های مختلف ملی پیشگام بوده‌اند و امروز نیز این حضور نشان‌دهنده اقتدار و وحدت ملت ایران است. امیدواریم با همدلی مردم و تلاش مسئولان بتوانیم خدمات شایسته‌تری به ورزشکاران و جوانان استان ارائه دهیم.

گفتنی است؛ در چنین روزهایی که نام ایران بار دیگر با ایستادگی و همبستگی مردم گره خورده است، جامعه ورزش همدان نیز نشان داد که نقش خود را تنها به میدان‌های مسابقه محدود نمی‌داند.

تقدیم شهدای ورزشکار، حضور پررنگ در صحنه‌های اجتماعی و تلاش برای حفظ جریان ورزش در استان، بخشی از مسئولیت‌پذیری خانواده بزرگ ورزش همدان در قبال کشور است. بی‌تردید این همراهی و میدان‌داری، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ورزش استان خواهد بود؛ جایی که قهرمانی تنها در سکوهای ورزشی معنا پیدا نمی‌کند، بلکه در وفاداری به مردم و دفاع از نام ایران نیز جلوه‌گر می‌شود.