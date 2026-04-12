امید فوتبال ایران به تراکتور/ جدال سخت با نماینده امارات برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا شناخته میشود و سرخپوشان کشورمان که موفق به صعود به مرحله یکهشتم نهایی این مسابقات شدهاند، باید روز سهشنبه ۲۵ فروردین و از ساعت ۱۸:۴۵ در شهر جده عربستان به مصاف تیم شباب الاهلی امارات بروند.
تراکتور مرحله گروهی را با ۵ پیروزی، ۲ مساوی و یک شکست و کسب ۱۷ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به الاهلی عربستان در رده سوم جدول منطقه غرب آسیا به پایان رساند.
دور جدید تمرینات تراکتور از چند روز گذشته آغاز شد و با توجه به بسته بودن مرز هوایی، نماینده کشورمان به صورت زمینی راهی ترکیه شد و چند جلسه تمرینی نیز در این کشور برگزار کرد.
مرحله نهایی و متمرکز این رقابتها قرار است از ۱۶ تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شود و در این مرحله، رقابتها از مرحله یکچهارم نهایی به بعد به صورت تکبازی برگزار خواهد شد؛ دیدارهایی حساس و سرنوشتساز که تقابلهای جذابی میان تیمهای شرق و غرب آسیا رقم خواهد زد.
پیش از آغاز مرحله نهایی، مرحله یکهشتم نهایی منطقه غرب نیز به صورت تکبازی در روزهای ۱۳ و ۱۴ آوریل (دوشنبه و سهشنبه ۲۴ و ۲۵ فروردین) در شهر جده برگزار میشود.
بر اساس قرعه، برنده دیدار الهلال عربستان و السد قطر در مرحله یکچهارم نهایی باید به مصاف ویسل کوبه ژاپن برود. الهلال که صدرنشین منطقه غرب در مرحله گروهی بود، در برابر السدی قرار میگیرد که در رده هشتم ایستاده بود، در حالی که ویسل کوبه ژاپن به عنوان تیم دوم منطقه شرق به این مرحله رسیده است.
در دیگر دیدار مهم، قهرمان فصل گذشته یعنی الاهلی عربستان یا الدحیل قطر، باید با جوهور دارالتعظیم مالزی روبهرو شود. الاهلی عربستان در مرحله گروهی منطقه غرب دوم شد و الدحیل قطر در رده هفتم قرار گرفت، در حالی که نماینده مالزی به عنوان تیم ششم شرق راهی این مرحله شده است.
همچنین افسی مچیدا زلویا ژاپن که صدرنشین منطقه شرق بود، باید با برنده دیدار الاتحاد عربستان و الوحده امارات روبهرو شود؛ الاتحاد در رده چهارم غرب قرار گرفت و الوحده نیز جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.
در دیگر تقابل، بوریرام یونایتد تایلند با برنده دیدار تراکتور ایران و شباب الاهلی امارات روبهرو خواهد شد. بوریرام در رده چهارم شرق ایستاد و تراکتور ایران در مرحله گروهی منطقه غرب سوم شد، در حالی که شباب الاهلی امارات در جایگاه ششم قرار گرفت.
برنامه مرحله یکچهارم نهایی به این ترتیب است: نخستین دیدار در ۱۶ آوریل برگزار میشود و دو بازی دیگر در ۱۷ آوریل انجام خواهد شد. آخرین دیدار این مرحله نیز در ۱۸ آوریل برگزار میشود. سپس مرحله نیمهنهایی در ۲۰ و ۲۱ آوریل دنبال خواهد شد.
فینال این رقابتها روز ۲۵ آوریل در ورزشگاه «کینگ عبدالله اسپورت سیتی» برگزار میشود؛ دیداری که قهرمان آن علاوه بر کسب معتبرترین عنوان باشگاهی قاره، جایزهای حداقل ۱۲ میلیون دلاری نیز دریافت خواهد کرد.
برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:
* الهلال (عربستان) /السد (قطر) – ویسل کوبه (ژاپن) * الاهلی (عربستان) /الدحیل (قطر) – جوهور دارالتعظیم (مالزی) * مچیدا زلویا (ژاپن) – الاتحاد (عربستان) /الوحده (امارات) * بوریرام یونایتد (تایلند) – تراکتور (ایران) /شباب الاهلی (امارات)
