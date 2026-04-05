ملی پوشان هندبال ساحلی برای شاد کردن دل مردم هم قسم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، که امروز (یکشنبه ۱۶ فروردین) با حضور در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی در اصفهان از نزدیک نظارهگر تمرینات تیم ملی بود، درباره روند آمادهسازی این تیم در آستانه اعزام به بازیهای آسیایی ساحلی «سانیا» در کشور چین، توضیحاتی را ارائه کرد.
پاکدل در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش بازیکنان و کادر فنی گفت: «امروز در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان حضور پیدا کردم. این تیم انشاءالله در پایان همین هفته به همراه کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا چین شرکت خواهد کرد.»
او در مورد تمهیداتی که برای آمادهسازی این تیم، با توجه به شرایط خاص کشور، در نظر گرفته شد گفت: «فکر میکنم جزو اولین رشتههایی بودیم که از اسفندماه، و در خلال جنگی که آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب به کشور ما تحمیل کرد، اردوی آمادهسازی تیم ملی را در اصفهان آغاز کردیم و اکنون در سومین مرحله اردو قرار داریم.»
او افزود: «امروز خدمت بچهها رسیدیم تا از حضور پررنگشان در این شرایط سخت تشکر کنیم. بازیکنان همقسم شدهاند که انشاءالله همانطور که مردم کشورمان در میدان سنگ تمام گذاشتند و نیروهای مسلح در خط مقدم جبهه جانفشانی کردند، آنها نیز در میدان ورزش، که امروز یکی از عوامل مهم ایجاد نشاط در کشور است و افتخارآفرینی در آن کمتر از میدان جنگ نیست و با توجه به اینکه به هر شکل، تمام دنیا عملکرد ما را رصد میکند؛ با نتایج خوبشان دل مردم را شاد کنند.»
رئیس فدراسیون هندبال در ادامه از نهادهای مختلف که در این روزها همراه تیم ملی هندبال ساحلی بودند تقدیر کرد و گفت: «جا دارد از وزارت ورزش و جوانان، جناب آقای دنیامالی وزیر ارزشی ما، کمیته ملی المپیک و آقای خسرویوفا و همکارانشان که در این شرایط تصمیم به اعزام کاروان کشورمان گرفتند، تشکر کنم. همچنین از اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، مدیرکل محترم، معاونین ایشان که در مواقع نیاز، نهایت همکاری و همراهی را با ما داشتند و از هیئت هندبال استان که انصافاً در این شرایط سخت از هیئتهای پای کار ما بودند قدردانی میکنم. از کادر فنی و تمام بازیکنانی که در این ایام از خانوادههایشان دور ماندند نیز سپاسگزارم.»
پاکدل در پایان گفت: «امیدواریم که کاروان ورزشی کشورمان بتواند باعث خوشنودی دل مردم عزیزمان در این شرایط شود و پیروزی این کاروان به یاری خدا همراه با پیروزی جبهه حق علیه باطل و پیروزی کشور عزیزمان باشد.»
