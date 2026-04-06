۷ شهید و ده ها زخمی درحمله صهیونیستها به بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه «الجناح» در جنوب بیروت، ۵۲ تن زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد: به دنبال حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک خودرو در شهرک «تول» در جنوب این کشور، ۲ نفر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

عملیات امدادرسانی و آواربرداری در محل وقوع حادثه همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش آمار شهدای این حمله وجود دارد.

همزمان با انتشار این گزارش، شبکه الجزیره از دو حمله هوایی دیگر رژیم صهیونیستی به شهرک «النبطیه الفوقا» و حمله‌ای دیگر به شهرک «دیر الزهرانی» خبر داد.