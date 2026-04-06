جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات تل آویو به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «العهد»، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، یک هزار و ۴۹۷ نفر شهید و چهار هزار و ۶۳۹ نفر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت لبنان همچنین به شهادت یک امدادگر جمعیت الرساله و زخمی شدن چهار نفر دیگر در حمله دشمن صهیونیستی به تیمهای امدادی در صدیقین واقع در منطقه صور خبر داد و افزود که این تیم امدادی در حال امدادرسانی به زخمیها هدف قرار گرفت.
وزارت بهداشت لبنان تأکید کرد: هدف قرار دادن تیمهای امدادی توسط دشمن صهیونیستی بار دیگر پافشاری دشمن برای نقض قوانین و هنجارهای بینالمللی بدون هیچ گونه مؤاخذهای را نشان میدهد.
