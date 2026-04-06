به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی آمریکایی سیانان نوشت: «در حالی که اسرائیلیها خود را برای برگزاری عید پسح آماده میکردند، بنیامین نتانیاهو اوایل این هفته سخنرانی جنگی سرسختانهای ایراد کرد که سرشار از ارجاعات کتاب مقدس به پیروزیهای باستانی یهودیان بر دشمنانشان بود. او حملات اسرائیل به دشمنانش را با ۱۰ بلایی مقایسه کرد که بنا بر باورهای دینی، خداوند بر مصر نازل کرد تا بنیاسرائیل را از بردگی آزاد کند. نتانیاهو با افتخار گفت اسرائیل «خاورمیانه را تغییر داده است.»
سی ان ان افزود: اما تنها چند ساعت بعد، ایران یکی از سنگینترین موجهای حملات خود در این درگیری را آغاز کرد؛ حملهای که فضای تعطیلات را در هم شکست و فاصله میان لحن پیروزمندانه نتانیاهو و واقعیت میدانی را، بیش از یک ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آشکار کرد.
این رسانه آمریکایی افزود: یائیر لاپید، رهبر مخالفان، بهسرعت با انتشار ویدئویی جداگانه واکنش نشان داد و سخنان نتانیاهو را «متکبرانه» توصیف کرد. او گفت پیش از آغاز جنگ نیز ایران تحت رهبری فردی به نام آیتالله خامنهای موشکهای بالستیک به سوی اسرائیل شلیک میکرد و اکنون پس از یک ماه، تغییر چشمگیری رخ نداده است. این تقابل لفظی، شکافهای عمیقتر در ساختار سیاسی و افکار عمومی اسرائیل را پس از پنج هفته جنگ آشکار میکند؛ در شرایطی که خوشبینی و وحدتی که کابینه در روزهای نخست جنگ ایجاد کرده بود، بهتدریج رو به افول است.
سی ان ان نوشت: با این حال، بر اساس چندین نظرسنجی، بیشتر اسرائیلیها همچنان از این کارزار حمایت میکنند، اما اعتماد عمومی به توانایی اسرائیل برای تحقق اهداف اعلامشده جنگ بهشدت کاهش یافته است.
نظر شما