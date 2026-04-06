به گزارش خبرگزاری مهر، این معاونت در تلاش است که کلاس‌های درس از فردا برقرار شود.

بر اساس اعلام روزنامه شریف؛ مسعود تجریشی رئیس دانشگاه و تعدادی از مدیران و معاونین در محل دانشگاه حضور دارند.

با توجه به آسیب به ساختمان فناوری اطلاعات دانشگاه تمامی سامانه‌ها و سایت‌های دانشگاه از دسترس خارج شده‌اند و در حال حاضر مدیران آموزشی و فناوری اطلاعات دانشگاه به همراه معاون اداری مالی و رئیس دانشگاه در تلاش برقراری کلاس های مجازی و سایر برنامه.های پژوهشی مجازی دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند.

از صبح و ساعاتی قبل حسین افشین، معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری و سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد که هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه شریف بوده‌اند، از خسارت‌های وارد شده به این دانشگاه بازدید کردند.