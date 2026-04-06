۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

کلاس‌های امروز دانشگاه شریف تعطیل شد؛ آسیب به ساختمان فناوری اطلاعات

معاونت آموزشی دانشگاه شریف خبر داد که امروز تمامی کلاس‌های درس این دانشگاه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این معاونت در تلاش است که کلاس‌های درس از فردا برقرار شود.

بر اساس اعلام روزنامه شریف؛ مسعود تجریشی رئیس دانشگاه و تعدادی از مدیران و معاونین در محل دانشگاه حضور دارند.

با توجه به آسیب به ساختمان فناوری اطلاعات دانشگاه تمامی سامانه‌ها و سایت‌های دانشگاه از دسترس خارج شده‌اند و در حال حاضر مدیران آموزشی و فناوری اطلاعات دانشگاه به همراه معاون اداری مالی و رئیس دانشگاه در تلاش برقراری کلاس های مجازی و سایر برنامه.های پژوهشی مجازی دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند.

از صبح و ساعاتی قبل حسین افشین، معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری و سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد که هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه شریف بوده‌اند، از خسارت‌های وارد شده به این دانشگاه بازدید کردند.

