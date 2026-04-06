آغاز عملیات ساخت ۴ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۲ مگاوات در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در مراسمی با حضور جعفر محمدنژاد، معاون سازمان توسعه و نوسازی انرژی (ساتبا) و جمعی از مقامات محلی، در مجموع ۴ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در منطقه لیل‌آباد کلنگ‌زنی شد. همچنین، یک نیروگاه ۴۰۰ کیلوواتی که توسط یک سرمایه‌گذار خصوصی در شهرک صنعتی IT کهناب ساخته شده، به مرحله بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در این مراسم، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی فعال در استان را تا به امروز حدود ۱۹ مگاوات عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود که تا پیک بار سال ۱۴۰۵، ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۸۰ مگاوات افزایش یابد.

عادل کاظمی با اشاره به اهمیت این توسعه، خاطرنشان کرد: اضافه شدن این ظرفیت، به طور قابل توجهی به رفع ناترازی کسری برق استان کمک کرده و از اعمال مدیریت بار در روزهای گرم تابستان جلوگیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان خاطرنشان کرد: تا کنون، ۱۹۱ تائیدیه اولیه اتصال به شبکه به ظرفیت ۲۲۵ مگاوات صادر شده که شامل ۸۹ سرمایه‌گذار مگاواتی با ظرفیت ۲۰۱ مگاوات و ۱۰۲ سرمایه‌گذار کیلوواتی با ظرفیت ۲۴ مگاوات است.

کاظمی همچنین تأکید کرد: توسعه صنعتی و اقتصادی باید همزمان با تأمین پایداری شبکه برق در ایام اوج مصرف پیش برود تا ناترازی برق به حداقل برسد و مازاد تولید برق نیز به بازار عرضه شود.

وی از هدف‌گذاری ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا فصل تابستان امسال خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها به سرعت به بهره‌برداری برسد و تا پایان سال هدف‌گذاری شده ۹۰ مگاوات انرژی در بخش توزیع محقق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ضمن اشاره به بار کشاورزی ۹۰ تا ۱۰۰ مگاوات در تابستان، خاطرنشان کرد: این ۶۰ مگاوات جدید قادر خواهد بود ۷۰ درصد از بار اولیه کشاورزی را تأمین کند و به کاهش ناترازی برق کمک شایانی کند.