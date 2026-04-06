برخورد ۲ موتورسیکلت در شفت ۳ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: روز گذشته تصادفی در محور سیامزگی شهرستان شفت روستای لپوندان رخ داد که بلافاصله ماموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه موتورسیکلت که از سمت سیاهمزگی به سمت شفت در حال حرکت بود، با یک دستگاه موتورسیکلت دیگر که در مسیر مخالف در حال تردد بوده برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: متاسفانه در این برخورد، هر دو راننده و سرنشین یکی از وسایل نقلیه که به ترتیب ۱۹ ، ۲۱ و ۲۳ بوده اند که بر اثر شدت جراحت وارده فوت می نمایند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تجاوز به چپ یکی از موتورسیکلت ها اعلام کرده اند.

سرهنگ صفاری در پایان گفت: آموزش‌های این وسیله به صورت مداوم در حال انجام است اما راکبان و خانواده‌های آنها باید برای جلوگیری از حوادث مرگبار موتورسیکلت هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و قوانین را رعایت کنند.