روند صادرات از مرز مهران بدون وقفه ادامه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز دوشنبه با حضور در پایانه مرزی مهران، وضعیت زیرساختها و روند ترخیص کالا را بررسی کرد.
وی در این بازدید که با حضورحجتالاسلاموالمسلمین امینی امام جمعه مهران، فرمانده هنگ مرزی و جانشین مدیریت گمرک استان انجام شد، روند تردد ناوگان حملونقل و فرآیندهای تجاری را از نزدیک ارزیابی کرد.
کریمیتبار در گفتوگو با مسئولان مستقر در مرز گفت: دستگاههای اجرایی باید از هرگونه توقف غیرضروری در مسیر ترخیص کالا جلوگیری کنند. وی تأکید کرد: شرایط فعلی مدیریت دقیق و سرعت عمل را میطلبد.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام با اشاره به نقش مهم پایانه مهران در اقتصاد منطقه افزود: مسئولان باید ظرفیت عملیاتی را افزایش دهند. آنها باید نیروهای شیفتی را تقویت کنند و از سامانههای هوشمند برای کاهش زمان انتظار رانندگان استفاده کنند.
در این بازدید، مسئولان مرزی گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند. آنها اعلام کردند هماهنگی بین گمرک، راهداری و مرزبانی بهصورت مستمر ادامه دارد. این هماهنگی باعث میشود روند صادرات و واردات بدون وقفه انجام شود.
کریمیتبار در پایان گفت: حمایت از فعالان تجاری یک اولویت مهم است. دستگاههای اجرایی باید مسیر عبور کالا را روان و ایمن کنند تا زنجیره تأمین بدون اختلال ادامه یابد.
