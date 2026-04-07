فراجا هست تا مردم در امان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به پایمردی و شجاعت مثال زدنی ماموران پلیس در مواجهه با بالگردهای دشمن متجاوز که طی چند روز اخیر در فضای مجازی پُربازدید شد؛ گفت: کارکنان فراجا در مواجهه با انواع تهدیدات، با اتکا بر آمادگی عملیاتی و انضباط حرفه‌ای، واکنش‌های دقیق و سریع از خود نشان می‌دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا افزود: دلیرمردان ما در لحظه خطر، به‌جای عقب‌نشینی، با تحلیل علمی، تصمیم‌گیری آرام و اقدام مسئولانه وارد میدان شده‌اند؛ و این نشانه بلوغ عملیاتی و تعهد عمیق آنان به امنیت جامعه است.

به‌گفته وی، این تلاش‌های خاموش و مداوم، مایه دلگرمی مردم و پشتوانه آرامش شهرهاست؛ پس تا زمانی که پلیس در صحنه است، امنیت یک اصل پایدار خواهد ماند.