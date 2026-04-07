۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

فراجا هست تا مردم در امان باشند

سخنگوی فراجا تأکید کرد: پاسداری از امنیت مردم، برای ما یک وظیفه سازمانی نیست؛ یک باور ریشه‌دار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به پایمردی و شجاعت مثال زدنی ماموران پلیس در مواجهه با بالگردهای دشمن متجاوز که طی چند روز اخیر در فضای مجازی پُربازدید شد؛ گفت: کارکنان فراجا در مواجهه با انواع تهدیدات، با اتکا بر آمادگی عملیاتی و انضباط حرفه‌ای، واکنش‌های دقیق و سریع از خود نشان می‌دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا افزود: دلیرمردان ما در لحظه خطر، به‌جای عقب‌نشینی، با تحلیل علمی، تصمیم‌گیری آرام و اقدام مسئولانه وارد میدان شده‌اند؛ و این نشانه بلوغ عملیاتی و تعهد عمیق آنان به امنیت جامعه است.

به‌گفته وی، این تلاش‌های خاموش و مداوم، مایه دلگرمی مردم و پشتوانه آرامش شهرهاست؛ پس تا زمانی که پلیس در صحنه است، امنیت یک اصل پایدار خواهد ماند.

    IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      زنده باشيد فراجا

