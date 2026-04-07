صادرات ۳۱۲ تن میگو از چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گنجی گفت: صادرات میگو از استان به خارج از کشور برای اولین بار صورت گرفته است.

گنجی گفت: چهارمحال و بختیاری به عنوان قطب آبزیان کشور در زمینه صادرات خوراک و افزودنی خوراک آبزیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: صادرات خوراک و افزودنی خوراک آبزیان نیز در مقایسه با سال گذشته با عبور از مرز ۸۰ هزار تن نسبت به سال گذشته بیش از ۳۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین گفت: ماهی خوراکی منجمد بیش از ۹۴ تن، ماهی خوراکی تازه بیش از ۸۹ تن محصولات لبنی بیش از ۵۱ تن از دیگر محصولات صادراتی استان بوده است که به کشورهای حوزه اوراسیا و عراق صادر شده است.