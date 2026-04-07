۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

کشف واحد تولید کود شیمیایی تقلبی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف واحد تولید کود شیمیایی تقلبی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در یک اقدام میدانی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی خرم‌آباد موفق به شناسایی و کشف یک واحد تولیدکننده کود شیمیایی تقلبی شد که با بسته‌بندی فریبنده، محصولات غیر اصل را به بازار عرضه می‌کرد.

وی گفت: گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد با ریاست «قدرت صادقی»، رئیس اداره اتقان آرا اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان و با همکاری و حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی مرتبط، اقدام به بازرسی از خبازی‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در جریان این بازرسی‌های دقیق و میدانی، تخلفی مهم و قابل‌توجه در حوزه تولید و توزیع نهاده‌های کشاورزی کشف شد. یک واحد تولیدی غیرمجاز شناسایی شد که بامهارت خاصی اقدام به تولید کود شیمیایی تقلبی می‌کرد. این واحد متخلف، محصولات غیر اصل خود را با استفاده از بسته‌بندی‌های مشابه و فریبنده که ظاهری شبیه به محصولات معتبر و استاندارد داشت، برای توزیع در بازار آماده می‌ساخت. این اقدام سودجویانه می‌توانست ضربه مهلکی به کشاورزان منطقه وارد کند و چرخه تولید را با اختلال مواجه سازد.

شاهی، بیان داشت: باتوجه‌به اهمیت موضوع و لزوم برخورد قاطع با چنین تخلفاتی که امنیت اقتصادی و سلامت جامعه را هدف قرار داده‌اند، پرونده این واحد تولیدکننده کود شیمیایی تقلبی بلافاصله تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد ارجاع شد.

وی گفت: این اقدام در راستای تأکیدات بر نظارت مستمر و برخورد با اخلالگران اقتصادی صورت‌گرفته است.

