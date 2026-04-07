۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

جنگ‌ بدون تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی قابل توجیه نیست

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت: هر جنگی که بدون محدودیت انجام شود، با قانون سازگار نیست. چنین جنگی غیر قابل توجیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ از ژنو، میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درباره مخاصمات در خاورمیانه گفت: تهدیدهای عامدانه، چه در گفتار و چه در عمل، علیه زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای نباید به یک روال عادی در جنگ‌ها تبدیل شود.

هر جنگی که بدون محدودیت انجام شود، با قانون سازگار نیست. چنین جنگی غیر قابل توجیه است، غیر انسانی است، و برای همه مردم پیامدهای ویرانگر دارد.

در سراسر خاورمیانه، تیم‌های ما شاهد تخریب زیرساخت‌هایی هستند که برای زندگی روزمره مردم ضروری‌اند.

نیروگاه‌های برق، سامانه‌های آب‌رسانی، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، خانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها هدف حمله قرار گرفته‌اند.

نگران‌کننده‌ترین موضوع، تهدیدهای احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای است. هر اشتباه محاسباتی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

من با فوریت از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم که در تمامی عملیات نظامی، غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را در امان نگه دارند. این تعهد الزام‌آور آنها ذیل حقوق بین‌المللی بشردوستانه است.

دولت‌ها باید هم در گفتار و هم در عمل، به قوانین جنگ احترام بگذارند و اجرای آن‌ها را تضمین کنند. جهان نباید به سوی فرهنگی سیاسی حرکت کند که در آن مرگ بر زندگی اولویت داده می‌شود.

