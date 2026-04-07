شبکه بانکی در تامین منابع برای زنجیره امنیت غذایی نقش تأثیرگذاری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان به نقش بانک ها در استمرار خدمات در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: شبکه بانکی استان در تامین منابع برای زنجیره امنیت غذایی نقش تأثیرگذاری داشته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه دشمن تحلیل درستی از تاب آوری جامعه ایران نداشت، گفت:ایران اسلامی در حال حاضر با گذشت قریب به ۴۰ روز مقاومت در همه ابعاد برتری محسوسی نسبت به ائتلاف آمریکایی- صیهونی دارد.

وی با بیان اینکه زنجان از استان های صدرنشین در ارایه خدمات در شرایط جنگی در کشور ارزیابی شده است، گفت: ما از ابتدای جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته تا کنون با ۲ قرارگاه صیانت از زیرساخت های خدمات عمومی و قرارگاه امنیت غذایی ذیل شورای تامین استان، اقدامات و تمهیدات لازم را برای شرایط اضطراری در دستور کار قرار دادیم.

صادقی به تهدید و حملات دیروز و امروز دشمن نسبت به زیرساخت ها اشاره کرد و گفت: طبق معاهدات بین المللی چنین حملاتی مصداق بارز جنایات جنگی است و آمرین و عاملین آن باید در دادگاه های رسیدگی به جنایات جنگی محاکمه و مجازات شوند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت قابل توجه تولید برق در استان زنجان گفت: کشور دارای دهها نیروگاه تولید برق است که امکان نابودی آنها برای دشمن وجود ندارد، علاوه بر این در استان ظرفیت پایدار تولید برق در شرایط قطعی مطلق در حد مورد نیاز وجود دارد و این میزان بیش از نیاز مصرف خانوارها در استان است.

استاندار زنجان با بیان اینکه شخصیت جیوه ای و اظهارات متناقض ترامپ در رسانه ها او را به یک مضحکه جهانی تبدیل کرده است، گفت: رییس جمهور آمریکا بازیچه نتانیاهو شد و در حال حاضر نیز به اذعان موسسات مطالعاتی غرب گروگان اپستین محسوب می شود.

صادقی با بیان اینکه ایران شرایط برتر را در جنگ‌ دارد، تصریح کرد: به زودی شاهد پیروزی بزرگ ایرانیان خواهیم بود و این پیروزی نظم نوین در خاورمیانه ایجاد خواهد کرد که در آن ایران قدرت اول غرب آسیا و خاورمیانه و بازیگر بزرگ عرصه بین المللی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی در حیات ۴۷ سال خود همواره با بحران های متعددی مواجه بوده و همه آنها را با سرافرازی مدیریت و پشت سر گذاشته است، اکنون نیز ملت ایران در سمت درست تاریخ ایستاده و جهانیان این مقاومت ملی ایرانیان را مورد ستایش قرار خواهند داد و ایرانیان به حول و قوه الهی از این پیچ تاریخی نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.