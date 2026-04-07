قادری: تاکید ملت ایران کوبیدن مشت محکم بر دهان دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در اجتماع مردم آبپخش اظهار کرد: خدا رو شاکریم در زمانی زیست می کنیم و در زمانه ای تنفس می کنیم که خدا از باب فضل الله المجاهدین علی القائدین صیام ما را با قیام گره زد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: خدا را شاکریم که ما را جزو ملت مبعوث قرار داد؛ بعثتی که ولی و امام‌ ما، آن را بشارت داد و بعد از ۶۳ سال، از سال ۱۳۴۲ این مردم مبعوث شده و دست در دست نائب الحجه، امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) قرار دادند و لبیک گفتند.

وی گفت: ملت ایران در راه خدا قیام کرده و با اندیشیدن به وظیفه‌ی خود در قبال ولی و در قبال اسلام ناب، به پیش می‌رود و چقدر خوب وظیفه‌ی خود را شناخته و در کنار ولی خود جهاد می کند.

حجت‌الاسلام قادری ادامه داد: صدای تکبیری که مردم با امام راحل گفتند و هنوز ادامه دارد، همین صداهای الله اکبر محکم شماست که سوخت موشک‌هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه خامنه ای زنده است، تأکید کرد: دشمنان تلاش کردند نظام اسلامی را سرنگون کنند؛ ولی حتی شعار ما را نتوانستند عوض کنند، الله اکبری که گره می خورد به ولایت، و الله اکبری که با «خامنه ای رهبر است»، گره می‌خورد سوخت موشک است.

وی خطاب به مردم انقلابی حاضر در صحنه ادامه داد: شما قیام کردید و خدا نصرت و هدایت فرستاد و برکت داد؛ بعد از آن بیعت کردید و دست به دست ولی بعدی، حضرت امام خامنه ای دادید و خدا نصرت کرد و بعد از ۴۷ سال و با وجود تمام تحریم‌ها در اوج هستیم و این اوج از نصرت الهی نشات می‌گیرد؛ به اتکا خدا امروز ملت ایران بر قله تکنولوژی‌ها ایستاده و مبارزه می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمن در ابتدای جنگ رمضان، از تمام کردن کار در سه روز حرف می زد، افزود: امروز بیش از ۹۷ موج موشکی و بیش از ۳۵ موج حماسه‌ی حضور مردمی به برکت مردم رقم خورده است.

حجت‌الاسلام قادری با بیان اینکه این خداست که در این میدان مدیریت می‌کند، افزود: این خداست که کار را جلو می‌برد، اما شرطش قیام بود، شما قیام کردید و خداوند به وعده‌ی نصرت خویش عمل می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به استیصال، درماندگی و دستپاچگی دشمن اضافه کرد: وقتی جنگ نظامی افاقه نمی‌کند، دشمن با استفاده از رسانه‌های مزدورش به سراغ جنگ ترکیبی رفته و امروز کسانی که حرف از مذاکره می‌زنند و نادانسته یا دانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، بدانند این صدا، صدای نجات آمریکاست و مردم تعارفی با کسی ندارند و چیزی که مقام معظم رهبری دستور بدهد همان را عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند تنگه‌ هرمز باید بسته نگه داشته شود، تصریح کرد: این تنگه امروز به عنوان گلوگاه ملی دست ماست و آن را رها هم نخواهیم کرد، بنابراین؛ شهید رئیس علیرضا دلواری تنگسیری بچه این استان، که ادامه دهنده‌ی راه میرمهنا، رئیسعلی، غضنفر السلطنه، نادر مهدوی‌ها و یاسینی‌ها بود ایستاد و کماکان سربازانش این سنگر را به امر امام و مقتدای انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای بسته نگه می‌دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر خاطرنشان کرد: امروز از سنگر اتحاد مقدس و وحدت ملت ایران صدای سازش و مذاکره نمی‌آید و از این سنگر صدای متحد ملت برای ادامه‌ مقاومت به امر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌آید و صدای کوبیدن مشت محکم بر دهان آمریکا و مزدوران منطقه‌ای و رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی می‌آید.